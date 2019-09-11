Dell представила обновленную СХД Dell EMC PowerMax

Dell Technologies представила обновления в семействе массивов Dell EMC PowerMax для лучшей в своем классе производительности в работе с самыми важными существующими и будущими приложениями.

Массив Dell EMC PowerMax впервые на рынке оснащается двухпортовыми накопителями Intel Optane SSD и использует память Storage Class Memory (SCM) в качестве энергонезависимого хранилища. Двухпортовые твердотельные накопители Intel Optane – это результат совместной разработки Dell и Intel.

Теперь для всех массивов PowerMax также доступен и интерфейс NVMe-oF, что обеспечивает действительно сквозное использование NVMe и, как следствие, - высокую производительность и малую задержку, необходимые для современных предприятий. Сквозное использование технологии NVMe в PowerMax стало возможным благодаря новым, прошедшим квалификационные испытания модулям ввода-вывода PowerMax 32Gb FC, коммутаторам 32Gb Connectrix, директорам и хост-адаптерам NVMe 32 Гбит/С с программным обеспечением PowerPath Multipathing с поддержкой многоканальности.

Сочетание масштабируемой сквозной архитектуры NVMe PowerMax и использования накопителей SCM позволяет заказчикам получить более быструю и эффективную систему хранения, которая обеспечивает до 15 млн IOPS, полосу пропускания до 350 ГБ/с, до 50% лучшее время отклика, задержку при чтении менее 100 микросекунд.

Благодаря встроенному механизму машинного обучения PowerMax клиенты могут использовать интеллектуальную аналитику и распознавание шаблонов для автоматического размещения данных на основе своего профиля ввода-вывода на носителях правильно выбранного типа (SCM или NVMe). PowerMax анализирует и прогнозирует 40 миллионов наборов данных в режиме реального времени, принимая 6 миллиардов решений в день, что дает значительную экономию времени и обеспечивает максимальную производительность при минимальных затратах.

Массивы Dell EMC PowerMax теперь позволяют клиентам автоматизировать инфраструктурные операции и рабочие процессы DevOps. Клиенты могут задействовать PowerMax для управления конфигурацией и развертывания приложений, включая рабочие нагрузки в контейнерах. А автоматизация задач выделения ресурсов и управления инфраструктурой PowerMax обеспечивает гибкость и эффективность ИТ-операций клиентов. При этом используются следующие средства.

Подключаемый модуль VMware vRealize Orchestrator (vRO), доступный в настоящее время в VMware Solutions Exchange. Он позволяет клиентам разрабатывать комплексные процедуры автоматизации, включая выделение/освобождение ресурсов, защиту данных и операции на хосте. Клиенты также могут предлагать эти автоматизированные процедуры в качестве элементов каталога самообслуживания на платформе VMware vRealize Automation.

Предварительно подготовленные модули Ansible. Они позволяют клиентам создавать Playbooks для выделения ресурсов хранения, создания моментальных снимков и формирования рабочих процессов управления данными для выполнения согласованных и автоматизированных операций. Эти модули теперь доступны на GitHub.

Новый подключаемый модуль Container Storage Interface (CSI) для выделения ресурсов PowerMax и управления хранилищем для рабочих нагрузок в среде Kubernetes. Плагин CSI, доступный в настоящее время на GitHub, позволяет использовать производительность и услуги передачи данных PowerMax растущему числу приложений, основанных на микросервисной архитектуре.

Недавние новинки Dell Technologies - облачные валидированные архитектуры Cloud Validated Designs для Dell EMC PowerMax - помогают организациям создавать собственную гибридную облачную инфраструктуру, обеспечивают гибкость развертывания рабочих нагрузок, независимое масштабирование емкости и интегрированную защиту данных.

Массивы хранения данных Dell EMC PowerMax и Unity первыми были валидированы для VMware Cloud Foundation в качестве основного хранилища в доменах рабочей нагрузки при работе через Fibre Channel, в дополнение к существующей поддержке протокола Network File System (NFS).

Dell EMC Cloud Storage Services предлагает Dell EMC Storage в качестве публичного облачного сервиса для аварийного восстановления в AWS, Google Cloud и Microsoft Azure, а также для множества других сценариев использования нескольких облачных сред, включая аналитику и тестирование/разработку. Cloud Storage Services экономит время на управлении системой, обеспечивает защиту данных корпоративного уровня, производительность, емкость, репликацию и высокую доступность в публичных облаках.

Массивы PowerMax с двухпортовыми твердотельными накопителями Intel Optane и поддержкой NVMe-oF поступят в продажу по всему миру в понедельник, 16 сентября. В настоящее время доступны решения Dell Technologies Cloud Validated Designs for Dell EMC PowerMax, Dell EMC Cloud Storage Services и упомянутые выше подключаемые модули.

«Так как ценность данных возрастает, а критически важные приложения требуют большей мощности и меньших задержек, ИТ-специалисты пытаются сбалансировать производительность и безопасность, одновременно преобразуя свои ИТ-операции, - подчеркнул Скотт Синклер (Scott Sinclair), старший аналитик Enterprise Strategy Group. - Новые обновления массивов Dell EMC PowerMax обеспечивают непревзойденную производительность благодаря сочетанию скорости протокола следующего уровня с быстрым энергонезависимым носителем нового поколения. Это позволяет заказчикам продолжать модернизацию ИТ-инфраструктуры без компромиссов».