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ActiveCloud запустил резервное копирование для Exchange и Office365

Интеграция Инфраструктура

ActiveCloud дополнил портфель продуктов безопасности новой услугой: резервное копирование всех клиентских данных, хранящихся в Office365, а также в собственных on-premises инсталляциях Exchange и Sharepoint.

Как показала практика, встроенные механизмы защиты данных в Оffice365 не учитывают всех потребностей российских клиентов, для которых критично сохранение доступа к корпоративной информации в любой форс-мажорной ситуации.

«Например, когда вы удаляете учетные записи уволенных сотрудников, в Office365 вскоре удаляются их почта и документы, а ведь зачастую более половины важной информации компании хранится именно там. Также в сервисе по умолчанию нет возможности скачивать резервные копии к себе или сохранять удаляемые данные в архиве», - отметил Дмитрий Яшин, директор ActiveCloud в России.

Услугу автоматизированного резервного копирования в облако удалось реализовать благодаря синергии проверенной временем инфраструктуры хранения данных ActiveCloud и нового продукта компании Veeam, одного из мировых лидеров в сфере решений для защиты данных. Доступно бекапирование почты, данных корпоративных порталов, а также документов, размещенных в OneDrive.

Новая услуга ActiveCloud, резервное копирование для Exchange и Office365, позволяет гибко настраивать политики хранения, точечно восстанавливать необходимые объекты из приложений и таким образом избежать рисков потери или удаления данных. Кроме этого с помощью услуги решается задача соответствия законодательству РФ, поскольку данные будут расположены в ЦОД уровня TIER III на территории РФ.

Архивы в зависимости от потребностей можно хранить без ограничений по срокам – за неделю, месяц или даже год. При этом восстановить данные возможно в любой момент через удобный веб-портал, включая восстановление на ваши серверы в облаке ActiveCloud или в своей серверной.

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