«1С-Рарус» автоматизировала бизнес-процессы в ГК «Сокол»

Специалисты казанского офиса «1С-Рарус» завершили проект по автоматизации бизнес-процессов ГК «Сокол». С помощью «1С:Управление автотранспортом» обеспечена равномерная загрузка транспорта, заказы выполняются на 40% быстрее, а затраты на ГСМ, эксплуатацию и содержание машин снижены в два раза.

Группа компаний «Сокол» занимается перевозками негабаритных грузов и принимает заказы со всех регионов России. У компании собственный автопарк оборудованных грузовых автомобилей грузоподъемностью от 30 до 100 тонн. Фирма перевозит сборные грузы, доставляет товары в торговые сети, занимается складским хранением и услугами складской обработки грузов.

До автоматизации в компании учет велся в программе на облачном сервере. Дорабатывать систему было нельзя, это снижало эффективность и оперативность обслуживания заказов, тормозило работу логистов и менеджеров. Компании требовалась система, которая позволила бы усилить контроль за работой транспорта, обеспечить точный учет затрат и оптимизировать себестоимость перевозок. Для решения этих задач ГК «Сокол» выбрала отраслевое решение «1С:Управление автотранспортом».

Партнером по внедрению стал казанский офис «1С-Рарус».

В ходе проекта вся информация перенесена на сервер компании, благодаря чему появилась возможность дорабатывать систему и не зависеть от сторонних фирм. Изменен интерфейс обработки заявок на транспортные средства: упрощены и выведены только необходимые для заполнения поля. Это в два раза ускорило работу логистов и экономит время на выполнение задач.

Обеспечена равномерная загрузка транспорта, на 40% ускорено выполнение заказов, а затраты на ГСМ, эксплуатацию и содержание машин снижены в два раза. Сотрудники быстрее решают вопросы клиентов - время обработки заявок сократилось с 10 минут до 30 секунд.

Соколов Дмитрий Юрьевич, генеральный директор ГК «Сокол», отметил: «Разработанные интерфейсы по заполнению путевых листов значительно упростили работу диспетчеров и сократили количество информации, которая вписывается в бланки вручную. Налажен оперативный учет ремонтов и обслуживания подвижного состава. Продолжаем изучать возможности новой программы».