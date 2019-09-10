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В Softline назначен новый советник председателя правления

Бизнес Кадры

Softline объявляет о назначении Жака Герса советником председателя совета директоров. В этой роли он сосредоточится на развитии стратегии компании, участии в сделках M&A, а также построении стратегических отношений с крупными партнерами.

Жак Герс имеет 40-летний опыт работы в ведущих международных ИТ-корпорациях и широкую экспертизу в области управления – в том числе, в качестве исполнительного директора Xerox France и вице-президента корпорации Xerox. Он занимал руководящие позиции в компаниях Европы и стран с развивающейся экономикой.

В 2007 году Жаку было присвоено звание «Chevalier de la Légion d’Honneur» за вклад в развитие французской экономики: в качестве члена MEDEF-French Business Confédération он принимал активное участие в переговорах с правительством Франции по вопросам повышения привлекательности французской экономики для иностранных инвесторов.

В своей новой роли в Softline Жак сосредоточится в том числе на построении стратегии компании, разработке стратегических инициатив и рекомендаций для команды с целью их дальнейшего воплощения, участие в сделках M&A и консультирование по этим сделкам, построении стратегических отношений с крупными партнерами и вендорами.

«Мы с гордостью сообщаем о назначении Жака Герса на должность советника председателя правления Softline. Появление профессионала с таким уникальным опытом на международном ИТ-рынке стало очередным важным шагом в укреплении позиций Softline как глобального поставщика ИТ-решений и сервисов. Я уверен, что, имея такую сильную международную экспертизу, Жак внесёт неоценимый вклад в развитие ИТ-индустрии и отношений с ведущими партнерами, а также в развитие руководящего состава и формирование высоких стандартов международного управления внутри компании», – прокомментировал назначение глобальный генеральный директор Softline Сергей Черноволенко.

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