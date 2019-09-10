Сбербанк запустил новый сервис – открытие счета онлайн

Сбербанк первым в России запустил сервис открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя дистанционно. Сервис доступен клиентам Сбербанка, у которых есть Сбербанк ID, то есть более 77 млн пользователей Сбербанк Онлайн. Чтобы открыть счет, необходимы всего три документа: паспорт гражданина РФ, биометрический заграничный паспорт нового образца и СНИЛС, а также мобильный телефон с операционной системой Android, поддерживающий функцию NFC.

Свой первый расчетный счет в Сбербанке предприниматели могут открыть за 20 минут самостоятельно, не посещая офис банка. Для этого необходимо зайти на сайт банка в раздел «Малому бизнесу и ИП» — «Открытие и ведение счета» — «Онлайн открытие счета ИП» и нажать кнопку «Открыть счет», после чего войти по Сбербанк ID, а также ввести дополнительные персональные данные и приложить скан-копии указанных выше документов. Затем следует выбрать пакет услуг и заполнить анкету, подписать документы электронной подписью в приложении ID Point и начать пользоваться счетом.

Сбербанк ID — единый способ входа в сервисы экосистемы Сбербанка и партнеров, доступный всем пользователям Сбербанк Онлайн. В Сбербанк ID используются надежные технологические решения, которые обеспечивают высокий уровень безопасности: логин и пароль пользователя никогда не передаются партнерам. Сбербанк ID доступен более чем на 30 сервисах экосистемы Сбербанка, например, «Спасибо» и «ДомКлик».