«Сател» представляет новую версию платформы РТУ

«Сател» представила новую версию платформы РТУ, которая представляет собой программный коммутатор для передачи голосового трафика через интернет.

РТУ – это модульная программная VoIP-платформа, сертифицированная для применения в составе узла местной и зоновой связи, территориально распределенных узлов связи, а также УПАТС с функцией СОРМ. Дополнительно может комплектоваться модулями диспетчерской, селекторной и полудуплексной (PTT) связи.

Платформа РТУ применима везде, где требуется построение распределенной или объектовой АТС уровня компании, организации или предприятия, где требуется организация сети телефонной связи для заказчика федерального уровня, или при модернизации существующих классических УПАТС.

В зависимости от потребностей компании-заказчика, РТУ реализуется как программное обеспечение, либо в составе программно-аппаратного комплекса разных вариантов: от одного сервера до многосерверного отказоустойчивого кластера в совокупности с необходимым шлюзовым оборудованием и системой мониторинга.

Также в РТУ предусмотрена быстрая разработка мобильного приложения для iOS и Android, портала для обслуживания клиентов и возможность адаптировать сторонние продукты под требования заказчиков. Новая версия платформы РТУ 2.2 поддерживает технологию WebRTC, которая предоставляет доступ к IP – телефонии даже в случае единственной возможности использования сети только через браузер. Кроме того, в личном кабинете абонента появился встроенный веб-телефон, а с помощью API теперь можно создать форму заказа обратного звонка для любого веб-сайта. Свое развитие получил и сервис «Виртуальный факс», позволяющий теперь не только принимать факсимильные сообщения по электронной почте, но и просматривать файлы прямо из веб-интерфейса системы.

В рамках развития функционала для организации Call-центров появились такие новые механизмы распределения вызовов между сотрудниками как «Веерный» и «Обратный веерный», а также соединения со «Знакомым сотрудником», иными словами, с тем оператором, с кем звонивший говорил ранее. Еще одним новшеством Платформы РТУ можно назвать то, что она основана на самой последней версии операционной системы GNU/Linux Debian, что позволяет обеспечить более высокую надежность и поддержку современного серверного оборудования.

Платформа РТУ включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минсвязи РФ и признана полностью соответствующей всем требованиям для государственных и муниципальных закупок.