Ростех и сингапурский ITE согласовали план создания образовательного центра по инновациям

Госкорпорация Ростех и сингапурский Институт технического образования (ITE) согласовали поэтапный план создания в Москве Центра профессионального обучения и сертификации кадров для инновационных отраслей. Специалисты ITE, опыт которого будет использован при создании уникального в России учреждения, продолжат участвовать в проекте в течение ближайших трех лет.

Соглашение о развитии проекта подписано в рамках X заседания Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня (КВУ). Свои подписи под документом поставили генеральный директор образовательных сервисов ITE Брюс По и заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев – руководитель межведомственной рабочей группы, занимавшейся подготовкой проекта к реализации.

В документе определены основные принципы взаимодействия сторон, тематика образовательных направлений и план реализации проекта. По условиям соглашения, сингапурские эксперты будут задействованы в проекте на первом этапе – до июля 2022 г.

«Мы еще на один шаг приблизились к реализации уникального для России проекта: образовательного центра, который будет готовить кадры для высокотехнологичных отраслей промышленности в тесной связке с предприятиями реального сектора экономики. Для Ростеха это ключевая инициатива, которая позволит решить одну из главных задачи диверсификации – подготовку квалифицированных кадров для инновационного гражданского производства. Уверены, что при содействии наших сингапурских коллег мы создадим в Москве центр мирового уровня, выпускники которого будут востребованы не только в регионе, но и далеко за его пределами», – отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

Меморандум о сотрудничестве в сфере профобразования, предусматривающий создание Центра подготовки и сертификации кадров, был подписан в конце 2017 г. между Ростехом, Правительством Москвы, Российско-Сингапурским Деловым Советом и ITE. Согласно договоренностям, оператором проекта является Российско-Сингапурский Деловой Совет.

В создаваемом Центре получат передовые профессии как выпускники школ, так и те, кто уже имеет опыт работы и желает повысить уровень своего профессионального мастерства. Среди основных направлений обучения: авиация и космос, аддитивные технологии, радиоэлектроника, информационные технологии, робототехника и др.