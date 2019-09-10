Цифровые процессы
Как подключить МФУ к облаку и что это дает
Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

Разработчики России посоревнуются в решении промышленных задач на ProHack 4.0

Интеграция Инфраструктура

«КРОК» объявил об открытии сбора задач на всероссийский промышленный хакатон ProHack 4.0. Автором задачи может стать любая индустриальная компания, заинтересованная в повышении эффективности и безопасности производственных процессов. В финале соревнования ИТ-команды при участии ведущих экспертов отраслей и ИТ-производителей за 36 часов проверят гипотезы и предложат концептуальные решения реальных бизнес-кейсов с помощью интернета вещей, видеоаналитики, искусственного интеллекта, блокчейн, дронов и других технологий индустрии 4.0. Прием задач от промышленного сектора продлится до 30 сентября, заявок от команд — с 16 сентября до 25 октября.

К хакатону уже присоединились «Сибур», «УралХим», «ФосАгро», «Газпромнефть» и Институт машиноведения УрО РАН. Обсуждается участие еще ряда энергетических, металлургических, нефтехимических, машиностроительных и других промышленных предприятий. Среди заявленных задач — контроль за наличием средств индивидуальной защиты с помощью видеоаналитики. Также участники определят возможность применения машинного зрения для распознавания дефектов на поверхности металла, и выявят аномалии в работе оборудования при помощи data science и блокчейн.

Финал соревнования состоится 16-17 ноября в Москве. Здесь ИТ-команды (от 3 до 5 человек), предложившие на отборочном этапе лучшие варианты решений, смогут реализовать свои идеи с учетом дополнительных вводных от компаний-авторов задач, обсудить идеи с экспертами и протестировать вендорские инструменты. Технологический стек хакатона будет развиваться по мере поступления новых задач. Например, проверить свои гипотезы и апробировать разработанные прототипы участники смогут с помощью гибкой и масштабируемой «песочницы» на основе платформы КРОК Облачные сервисы. Задачи по блокчейн-тематике можно будет решить с использованием блокчейн-фреймворка Exonum от Bitfury. Также к техническим партнерам присоединилась компания Citrix.

«Промышленные компании часто приходят в КРОК с нестандартными задачами по разработке программного обеспечения, где для поиска оптимального решения нужно проверить сразу несколько идей, — сказал Сергей Стрелков, директор по разработке программного обеспечения ИТ-компании «КРОК». — Для решения таких задач внутри КРОК уже есть экосистема, куда входят специалисты разных технологических практик и групп разработки КРОК, проверенные партнеры и вендоры с их лучшими инструментами. В рамках хакатона мы масштабируем этот опыт, чтобы после двух дней активной работы наши промышленные заказчики получили жизнеспособные варианты решений задач, а также инсайты для реализации будущих проектов».

«КРОК» более 5 лет развивает компетенции в технологиях Индустрии 4.0 и имеет многолетний опыт в решении задач крупнейших промышленных компаний страны, например, Росатома и Росэнергоатома, Мосэнерго, РусГидро, Магнитогорского металлургического комбината, Северстали. В роли технологических экспертов хакатона выступят разработчики ПО для управления дронами, диагностических терминалов, IoT-модуля для умной каски, платформ промышленной видеоаналитики и «Цифровой рабочий», а также представители профессиональных ассоциаций.

Мероприятие проходит при информационной поддержке СМИ — Neftegaz.RU, RUБЕЖ, «Металлоснабжение и сбыт», «Журнал главного инженера», «Автоматизация в промышленности», «Автоматизация и ИТ в энергетике», «Автоматизация и ИТ в нефтегазовой области», Tproger, RUSCADASEC, «Охрана труда» и других. Также хакатон поддержал и форум «Технологии безопасности» (ТБ Форум) — авторитетное событие по вопросам национальной безопасности, и TECH WEEK 2019 — прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для решения задач бизнеса.

Финал мероприятия пройдет в главном офисе «КРОК» в Москве. Победители хакатона получат денежные призы и сертификаты на обучение по запуску и развитию ИТ-продуктов в рамках «Акселератора КРОК». Призовой фонд хакатона составит 450 тысяч рублей. Узнать подробности, отправить задачу или заявку на участие команды, предложить инструменты для технологического стека можно на сайте www.prohack.croc.ru.

Другие материалы рубрики

Ряды поставщиков ИТ-услуг редеют из-за «особенностей ведения бизнеса» в России

Иногородним обеспечили голосование в региональных выборах с территории Москвы

Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей

ЦОДы требуют у властей налоговых льгот и дешевого электричества

На рынке серверов мощный обвал после 3 лет роста

Российский «государственный блокчейн» готовит «революцию» в мировой логистике

Техника

Презентация Apple – сервисы важнее новых iPhone и iPad?

Зачем нужен 5G? Преимущества сетей нового поколения

Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM

7 лучших умных часов: выбор ZOOM
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Технология месяца

Что нужно знать о развитии СУБД: от «Спутника» до наших дней

Какие задачи решают системы управления базами данных сейчас и какие готовы решать в будущем?

Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам Как разработать детальный план трансформации компании Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии