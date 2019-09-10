Почта России начинает использовать большие данные для управления бизнес-процессами

Почта России объявила о начале внедрения платформы единого геоинформационно-аналитического сопровождения своей деятельности. Ее развертывание обеспечит системный подход к управлению бизнесом и позволит оперативно принимать решения, основываясь на анализе больших данных.

В основе функционирования платформы будут использованы прогрессивные методы анализа и прогнозирования с алгоритмами машинного обучения с использование анализа и обработки структурированных и неструктурированных данных. При проектировании системы Почта России ориентировалась на успешный опыт использования аналогичных инструментов в крупных розничных сетях, международных компаниях и банковских организациях федерального масштаба.

Аналитическая платформа позволит менеджменту Почты России получать в режиме реального времени оперативные данные по ключевым показателям каждого отделения: укомплектованность штата, загруженность, финансовые показатели и пр. В перспективе это будет способствовать росту качества обслуживания клиентов, поможет выявить зоны развития в процессах и повысит их эффективность. Опытная эксплуатация аналитической платформы будет запущена в первом квартале 2020 года. Подключение всей сети к системе намечено на второй квартал 2020 года.

«Новая платформа будет интегрирована с другими информационными системами Почты России, например, с системой управления электронной очередью, системой управления рабочим временем персонала. Мы располагаем значительной клиентской аудиторией и широким спектром востребованных у клиентов услуг, поэтому нам необходимо уметь структурировать и эффективно управлять большими данными, опираясь на лучшие мировые практики», - отметил заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

Почта России уделяет особое внимание вопросам повышения эффективности деятельности и теме оказания населению качественных услуг. В ближайшие пять лет компания направит на цифровизацию более 40 млрд руб.