Orange Business Services будет развивать умные города на Дальнем Востоке

Orange Business Services и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество при реализации проектов в Дальневосточном федеральном округе и Арктическом регионе России. В рамках соглашения Orange предоставит свою международную и российскую экспертизу в реализации решений умных городов и обеспечения бесперебойной связи на судах и удаленных объектах, а АНО АПИ будет содействовать Orange в получении государственной и финансовой поддержки, а также в налаживании сотрудничества с институтами развития и органами власти для успешной реализации задуманных проектов. Соответствующий документ был подписан в рамках Восточного Экономического Форума.

Планируется, что Orange Business Services примет участие в проработке элементов и комплексных решений для развития проектов умных городов. По концепции умного города городские ресурсы и активы, такие как транспорт, ЖКХ, здравоохранение и другие структуры, будут управляться более эффективно благодаря технологиям интернета вещей. Orange Business Services реализовала уже более 100 подобных проектов в Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Кроме того, предусматривается взаимодействие сторон в обеспечении зон геологических исследований, морских судов, а также удаленных и малонаселенных городов высокоскоростным доступом в Интернет и новыми системами связи. Экспертиза Orange Business Services планируется задействовать для обеспечения кибербезопасности предприятий в Дальневосточном федеральном округе и Арктическом регионе.

«Мы стараемся привлекать лучшие практики на Дальний Восток и в Арктическую зону. Это, в том числе, высокотехнологичные инструменты. Orange Business Services реализовала уже более 100 подобных проектов в Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке, и ее опыт может быть использован для развития дальневосточных и арктических территорий. Мы видим потенциал в реализации проектов по созданию умных городов, бесперебойной связи, информационной безопасности и телемедицине. Такие проекты могут быть востребованы не только в точках экономического роста, но и дать новые возможности труднодоступным и удаленным территориям. Наше агентство будет содействовать Orange в получении господдержки, льготного финансирования, поможет наладить взаимодействие с органами госвласти и привлечь в проекты компании других партнеров», - отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

«Дальний Восток – один из ключевых регионов присутствия для Orange Business Services, мы давно и успешно помогаем крупному бизнесу региона в его цифровой трансформации. Соглашение с АНО АПИ позволит еще активнее задействовать наш международный опыт по внедрению инноваций на благо жителей и экономики региона. Уверены, что наше взаимодействие сможет вывести цифровизацию Дальнего Востока на новый уровень», - сказал Ричард Аллард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services, отвечающий за регион IMEAR (Россия, Ближний Восток и Африка).