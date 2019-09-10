НИИ «Масштаб» обновил системы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S и LARGO

Разработчики НИИ «Масштаб» (входит в концерн «Автоматика») объявили о выходе нового релиза системы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S версии 2.4, а также релиза 579 видеотерминала защищенной видеоконференцсвязи IVA LARGO.

Система защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S совместной разработки НИИ «Масштаб» и ГК «ХайТэк» обеспечивает надежные коммуникации руководителей и сотрудников вне зависимости от места нахождения и используемого абонентского оборудования (персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон). IVA AVES S совместима с эксплуатируемыми системами видеоконференцсвязи Polycom, что дает заказчикам возможность плавной миграции на отечественные решения.

Обновленная IVA AVES S version 2.4 стала более надежной, а также унифицированной платформой для организации проведения защищенных сеансов ВКС. Это дружественный к пользователю, не требующий программирования инструмент для создания сеансов ВКС.

Особенности новой версии: улучшен функционал работы с контентом; добавлен функционал автодозвона абонента в случае разрыва соединения; поддержка IVAFEC (SIP+H.323) и NACK+ULPFEC в H.323; адаптивный bitrate для H.323 и SIP; расширенная статистика для VVoIP пользователей (число NACK запросов/статистика работы FEC); поддержка H.265 в H.323; поддержка H.261 в H.323; отображение в Layout для VVoIP абонентов голосовой активности; отображение в Администрировании голосовой активности; отображение для пользователей без Video в раскладке аватара пользователя; вывод уровня секретности в запись конференции; вывод уровня секретности в web интерфейс пользователя системы; поддержка автокаскадирования для конференции на несколько серверов; поддержка строгого ограничения по времени проведения мероприятия; создание мероприятий на основе и список мероприятий для быстрого поиска.

Дополняет решение IVA AVES S видеотерминал защищенной видеоконференцсвязи IVA LARGO – система конференцсвязи, управление которой происходит через графический интерфейс, с помощью пульта ДУ. Использование кодека IVA LARGO позволяет экономить время и средства, так как совещания можно проводить на рабочем месте без необходимости командировок и отрыва от рабочего процесса.

IVA LARGO version 579 стал более стабилен за счет ряда доработок. Добавлено ограничение на транслируемое разрешение (можно проверять все заявленные заказчиком разрешения). Доработан алгоритм динамической смены разрешения в зависимости от пропускной способности (также можно проверять по соответствующим таблица заказчика. Ликвидирована большая утечка памяти при добавлении грифа секретности (изделие становилось неработоспособным после нескольких минут работы).