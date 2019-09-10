G-Core Labs организует бесплатные профессиональные видеотрансляции по всему миру

Компания G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений по доставке контента, хостингу и безопасности, первой на рынках России и СНГ представляет бесплатный тариф на медиаплатформу, позволяющую организовывать прямые трансляции и доставлять видео формата on demand по всему миру, а также объявляет о новой ценовой политике на данную услугу, делающую ее более доступной для малого и среднего бизнеса.

Облачная медиаплатформа от G Core Labs — это универсальное решение для бесперебойной доставки прямых трансляций и видео по запросу на все континенты и рынки. Решение подойдет любым телеканалам и радиостанциям, стремящимся оптимизировать затраты на спутниковое или кабельное вещание, онлайн-кинотеатрам, новостным порталам, организаторам виртуальных концертов, видеоблогерам и компаниям любых отраслей, работающим с видеоконтентом. С помощью медиаплатформы теле- и радиопередачи, маркетинговые видеоролики, спортивные матчи, турниры по покеру, рок-концерты или личные видеоблоги могут без задержек и буферизации транслироваться в форматах Full HD, 4К, 3D и 3600 по всему миру.

В рамках тарифа FREE облачной медиаплатформы ежемесячно предоставляется возможность бесплатно транслировать до 1000 мин. прямого эфира или доставлять до 20 Гб видео по запросу. Если пользователь выходит за пределы бесплатного месячного лимита, подключается тарификация из расчета 0,1 у.е./мин. видео или 0,2 у.е./Гб трафика.

В облачной медиаплатформе объединены все необходимые инструменты для трансляций прямого эфира и видео по запросу: транскодинг, кросс-платформенный HTML5-плеер, облачное хранилище и сеть доставки контента. Функционалом можно управлять в удобном личном кабинете или через API. Предусмотрена возможность монетизации контента через показ рекламы в обход блокировки.

В основе сервиса G-Core Labs развитая инфраструктура: серверы для транскодинга находятся в США, Европе, России и странах СНГ. После преобразования «на лету» видеопотоки доставляются через собственную сеть доставки контента в любую страну и на любые устройства.