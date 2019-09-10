«Депо компьютерс» представит импортозамещающие решения на «ПРОФ-IT»

«Депо компьютерс» в рамках VII Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT», который пройдет в Белгороде 12-13 сентября продемонстрирует вычислительную технику российского производства.

Компания «Депо компьютерс» получила заключения Минпромторга РФ, подтверждающие производство персональных компьютеров, автоматизированных рабочих мест, коммутаторов, систем хранения данных на территории Российской Федерации в соответствии с условиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719.

Все продукты «Депо» совместимы с отечественными операционными системами и прикладным ПО из реестра Минкомсвязи РФ. Это позволяет проводить информатизацию регионов на основе российского оборудования и программного обеспечения.

«Депо компьютерс» продемонстрирует участникам форума свой реальный опыт поставки серверов и персональных устройств российского производства для информатизации государственных предприятий и организаций.

В частности, на выставочном стенде «Депо компьютерс» будет представлен сервер «Депо» Шторм, построенный на базе отечественной платформы «Депо», предназначенный для размещения критически важных приложений и сервисов. Архитектура сервера предусматривает дублирование всех подсистем на аппаратном уровне. Благодаря повышенному уровню отказоустойчивости сервер рекомендован для построения корпоративных, банковских и государственных ИТ-систем.

Также будет продемонстрировано автоматизированное рабочее место «Депо Пересвет» - линейка вычислительной техники для оснащения рабочих мест, которая включает компьютеры, классические настольные ПК и моноблоки. Устройства линейки «Пересвет» поддерживают установку отечественной ОС Astra Linuх.

Участникам форума будет представлен двухконтурный комплекс DEPO Neos Twin, который позволяет безопасно работать в двух изолированных контурах информационной системы с возможностью мгновенного переключения между контурами. Каждый ПК комплектуется собственными независимыми сертифицированными средствами защиты информации