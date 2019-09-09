В Москве стартовали продажи бортового компьютера «МТС I Яндекс Авто»

МТС и «Яндекс» объявили старте продаж в Москве и Московской области бортового автомобильного компьютера «МТС | Яндекс Авто».

Московские автолюбители получат возможность модернизировать свой автомобиль и подключить его к интернету с сохранением гарантии производителя авто. Это можно сделать с помощью совместного решения от «Яндекс» и МТС — «МТС | Яндекс Авто».

МТС | Яндекс Авто — это бортовой автомобильный компьютер, в котором есть необходимые в дороге сервисы с единым интерфейсом и голосовым управлением — «Навигатор», голосовой помощник, «Яндекс.Музыка» и приложения для прослушивания музыки, радио и просмотра ТВ и кино от МТС.

В комплект МТС | Яндекс Авто входят: бортовой компьютер с сенсорным дисплеем, сертификат на бесплатную установку в специализированном сервисном центре, 4G-модем, SIM-карта с тарифом «Для Авто» и 10 ГБ мобильного интернета ежемесячно; безлимитный трафик на приложения МТС, с помощью которых можно слушать в дороге более 50 миллионов песен онлайн или смотреть фильмы во время остановок, а также пополнять баланс (МТС Music, МТС ТВ, Мой МТС), а также безлимитный интернет-трафик на сервисы «Яндекса» («Яндекс.Навигатор», голосовой помощник, «Яндекс.Браузер», обновления софта «Яндекс.Авто»).

«МТС — крупнейший телеком оператор в России, обладающий собственной федеральной сетью интернета вещей и обширной экспертизой в этой области. Совместный продукт с Яндекс.Авто — первое подобное решение для авторынка, усиленное продуктами и возможностями МТС, – отметил директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев. – Доступ к высокоскоростному мобильному интернету открывает новые возможности для предоставления автовладельцам полезных инновационных сервисов».

«Мы верим в то, что автомобили должны быть connected-устройствами. По нашим оценкам, по дорогам России ездит от 40 до 50 миллионов автомобилей, 10 миллионов из которых могут быть подключены к интернету. Чтобы упростить эту задачу для пользователя, в январе 2019 года мы выпустили собственный бортовой компьютер «Яндекс.Авто». Партнерская версия устройства с МТС будет продаваться в розничных салонах оператора. Для пользователей это значит, что они смогут приобрести бортовой компьютер с сервисами «Яндекса» и МТС удобным для них способом», - отметил Андрей Василевский, директор по развитию бизнеса «Авто».

Купить новую систему можно в салонах МТС или на специальном сайте. При необходимости можно приобрести бортовой компьютер в беспроцентную рассрочку. Возможна доставка на дом.

Система адаптирована для популярных моделей автомобилей Volkswagen, Toyota, Kia, Skoda, Mitsubishi, Renault, Hyundai, NISSAN и «Лада».