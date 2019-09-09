PERCo открывает первый зарубежный офис в Дубае

PERCo, петербургский производитель систем и оборудования безопасности, объявил об открытии первого зарубежного офиса в Дубае.

Открытие офиса компании в Дубае (ОАЭ) позволит удовлетворить растущий спрос на оборудование контроля доступа PERCo и усилить присутствие компании на Ближнем Востоке.

В Эмиратах оборудование PERCo успешно работает уже более 10 лет. Например, в крупнейшем ближневосточном торговом морском порту Jebel Ali установлено более 70 полноростовых турникетов PERCo. Оборудование петербургского производителя популярно и в других ближневосточных государствах: Саудовской Аравии, Катаре, Омане.

Компания PERCo была основана в 1988 году. Тридцать лет спустя PERCo поставляет системы и оборудование безопасности в 90 стран мира. Офис компании в Дубае располагается по адресу: башня Burlington, Business Bay.