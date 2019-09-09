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МГТС переходит на новую версию аналитической платформы SAP

Интеграция Бизнес-приложения

МГТС переходит на новую версию программного решения для бизнес-аналитики на базе SAP Business Objects BI. Система позволит компании самостоятельно формировать и отображать в понятном для принятия решения виде необходимые аналитические бизнес-отчеты из различных систем МГТС.

Новая версия аналитической платформы позволит создавать регулярно обновляемую визуализированную аналитику и отчетность в виде информационных панелей в режиме самообслуживания. За счет сокращения времени и трудозатрат на подготовку регламентированной аналитической отчетности МГТС повысит скорость и качество принятия управленческих решений, выстроит систему гибкой и регламентированной отчетности для внутреннего и внешнего использования, сможет отслеживать основные показатели эффективности в сравнении с прямыми конкурентами и общим уровнем на рынке, быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и запросы клиентов.

«Платформа для бизнес-анализа от SAP – настоящая панель приборов, отражающая актуальное состояние большой системы – нашей компании, что поможет нам управлять этой системой оперативно и гибко. Благодаря этому инструменту менеджмент компании сможет быстрее принимать точно аргументированные решения, а рядовые сотрудники – наглядно увидеть текущие показатели и, соответственно, глубже понять состояние рынка и нашего бизнеса», — отметил директор по архитектуре и эксплуатации ИТ МГТС Сергей Гелашвили.

«Новая версия SAP Business Objects BI открывает возможность реализации полного спектра решений – от простого генератора отчетов до построения глобальной информационно-аналитической корпоративной системы. Эффективность платформы уже отметили более 200 российских компаний. Надеемся, МГТС также оценит все ее преимущества – быстрое реагирование на изменения в бизнесе и повышение эффективности управленческих решений», — сказал Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

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