Mail.ru Group выходит на рынок облачной бизнес-аналитики

Mail.ru Cloud Solutions объявила о запуске облачного PaaS-сервиса — хранилища аналитических данных (data warehouse) на основе СУБД ClickHouse. Сервис способен масштабироваться до петабайт и позволяет в 3-5 раз снизить затраты на хранение и обработку больших объемов данных.

По данным аналитиков, российский рынок BI-решений активно развивается и будет продолжать расти в среднем на 10-15% в год. В трендах рынка BI остаются облачные и open source решения, растет востребованность инструментов предиктивной и продвинутой аналитики.

Сервис Mail.ru Cloud Solutions дает возможность развернуть систему управления базами данных (СУБД) ClickHouse всего в несколько кликов. Решение позволяет реализовать business intelligence (BI), анализ метрик и временных рядов, а также обработку логов. Стоимость владения таким кластером в 3-5 раз меньше, чем при использовании решений на базе собственной инфраструктуры.

Использование PaaS-решения Mail.ru Cloud Solutions позволит автоматизировать настройку, эксплуатацию и масштабирование хранилища данных — от предоставления ресурсов до мониторинга и резервного копирования кластера. Работоспособность кластера также постоянно отслеживается. Это позволяет избежать простоев и обеспечить бесперебойность.

«Инфраструктуру для аналитических хранилищ данных дорого строить и сложно администрировать. Масштабного перехода крупных заказчиков в облачную аналитику еще не произошло, но мы видим, что этот тренд стремительно набирает обороты. По нашим прогнозам, рынок облачной бизнес-аналитики в ближайшие два года вырастет в 4-5 раз, — сказал Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions. — PaaS-cервис Mail.ru Cloud Solutions позволит крупным корпоративным клиентам существенно сократить расходы, а малому и среднему бизнесу — получить доступ к масштабируемому хранилищу данных и аналитике».