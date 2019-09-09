«Лаборатория Касперского» выпустила решение для борьбы с читерством в киберспорте

«Лаборатория Касперского» открыла новую для себя сферу киберспорта: компания представила решение Kaspersky Anti-Cheat, которое поможет организаторам киберспортивных турниров и производителям онлайн-игр бороться с читерством. Новая разработка на основе облачных технологий позволяет в режиме реального времени определять жульничество и обман во время игры, а также отправлять турнирным судьям автоматические отчёты обо всех выявленных случаях читерства. Презентация решения состоялась в рамках киберспортивного турнира The StarLadder Berlin Major 2019.

Геймеры довольно часто сталкиваются с читерством во время игры. К примеру, как показало прошлогоднее исследование компании Irdeto, только 12% игроков никогда не сталкивались со случаями получения их противниками нечестного преимущества в многопользовательских онлайн-играх, а каждый третий геймер сам сознался в читерстве. Подобное нарушение правил и ведение нечестной игры отталкивают профессиональных игроков от участия в турнирах, негативно сказываются на репутации соревнований и ведут к сокращению числа их участников и партнёров. Новое решение «Лаборатории Касперского» минимизирует эти риски.

Kaspersky Anti-Cheat легко интегрируется с любой киберспортивной платформой через API. Перед началом турнира решение устанавливается на компьютер каждого игрока. Как только запускается игровой процесс,Kaspersky Anti-Cheat начинает собирать информацию обо всех происходящих в нём событиях и отправляет её в облако для анализа на подозрительное поведение. В свою очередь, турнирный судья в режиме реального времени получает через веб-интерфейс отчёты о случаях выявленного мошенничества. Таким образом, Kaspersky Anti-Cheat предоставляет техническое доказательство факта читерства, но никак не влияет на действия самого игрока, оставляя финальное решение за судьёй.

Более того, для решения «Лаборатории Касперского» пользовательский опыт является безусловным приоритетом, поэтому Kaspersky Anti-Cheat не оказывает никакого воздействия на игровой процесс и не перегружает трафик.

«Честная игра очень важна для геймеров, которые стремятся показать свои способности и профессионализм во время турниров. Когда популярные игры, такие как CS:GO, PUBG или DOTA 2, оказываются «забиты» читерами, честные игроки либо прекращают этот конкретный поединок, либо вообще бросают игры. Таким образом, наше решение позволит организаторам турниров поддерживать баланс в игровом сообществе и отслеживать прогресс его участников. Запуская решение по борьбе с читерством в киберспорте, мы привносим свои 20 с лишним лет опыта и накопленных знаний в области борьбы с киберугрозами на новую для нас территорию», – сказал Антон Селихов, руководитель проекта KasperskyAnti-Cheat.

В рамках турнира The StarLadder Berlin Major 2019 «Лаборатория Касперского» также объявила о первой коммерческой сделке с киберспортивной площадкой StarLadder. Компания предоставит организатору киберспортивных турниров свои решения и сервисы, что позволит обеспечить честные и отслеживаемые на предмет читерства соревнования и даст игрокам и зрителям уверенность, что все поединки проводятся с соблюдением правил.

«Многие геймеры читят, чтобы заработать деньги и призы на соревнованиях или набрать квалификацию для турниров. И эта набирающая обороты тенденция может подорвать доверие к киберспорту и снизить популярность онлайн-поединков. Kaspersky Anti-Cheat позволит нам использовать в геймерской сфере лучшие наработки «Лаборатории Касперского». Мы протестируем это новое решение в наших турнирах и проверим, насколько часто игроки прибегают к методам нечестной игры. Мы уверены, что с подобной защитой платформа StarLadder сможет привлечь ещё больше геймеров и сделает всё игровое сообщество более здоровым», – отметил Александр Чегринец, директор по развитию в StarLadder.

Стартап Kaspersky Anti-Cheat является резидентом центра инвестиций и инноваций «Лаборатории Касперского». Сегодня решение уже доступно по всему миру как для разработчиков игр, так и для организаторов киберспортивных турниров. Более подробная информация представлена на сайте.