IAB Russia представила первую карту рынка Smart TV

Комитет IAB Russia подготовил карту рынка Smart TV Ad, которая стала первым системным исследованием сегмента.

Карта рынка призвана упорядочить и представить в удобном виде текущую экосистему рекламы на платформе Smart TV, отражает позиции всех основных игроков, работающих на рынке.

Согласно исследованиям IAB Russia объем рынка рекламы в Smart TV за 2018 год составил 800 млн руб., что почти в три раза больше, чем в 2017 году. Это обусловлено как выходом на рынок новых игроков, так и стремительным ростом самой платформы как по охвату аудитории и смотрению контента, так и по объемам доступного рекламного инвентаря.

По данным исследовательских компаний Nielsen и SmartClip в мире 37% людей ежедневно пользуются услугой Smart TV. Согласно оценкам J'son & Partners Consulting, размер парка устройств Smart TV в России за 2018 год составляет 21.6 млн, из них подключенных к интернету - 75%. При этом по данным Mediascope хотя бы одно Smart TV устройство имеет уже 40% российских домохозяйств.

Активный рост интереса рекламодателей к платформе стимулирует развитие технологических решений в части измерений, аудиторных настроек и новых рекламных продуктов, а значит и появление новых игроков в экосистеме. Комитет Smart TV Ad проанализировал текущее состояние рынка и разместил его основных участников по блокам в соответствии с их ролью при размещении рекламы.

Карта выстроена по схеме потока денежных средств, которые вкладывают рекламодатели в размещение рекламы для воздействия на аудиторию.

Сторона Audience объединяет источники аудитории и рекламного инвентаря (паблишеров в традиционном понимании), а также технологии, используемые паблишерами. В особую группу выделены производители Smart TV устройств, реализующие собственные форматы. Также карта отражает ключевой формат размещения рекламы — in-stream video, баннеры, спонсорские интеграции.

Сторона Advertisers объединяет агентства и селлеров, а также используемые ими технологии для закупки, оптимизации и применения аудиторных настроек.

Александра Стрелкова, директор рекламного бизнеса ivi, отметила: «Составление отдельной карты экосистемы рекламы в Smart TV стало ответом на растущий запрос рынка: Smart TVстановится одной из главных платформ по аудитории в Рунете и всё больше рекламодателей сегодня увеличивают свои инвестиции в этот сегмент. Мы были не только свидетелями, но и участниками всех стадий развития Smart TV: ivi первым на рынке стал предлагать пользователям интерактивную рекламу, превратил рекламу на Smart TV в конверсионный продукт с глубокой и подробной аналитикой, подключил к платформе аудиторные таргеты. Если еще недавно выход на новую платформу был связан с рядом барьеров для многих рекламодателей, то сейчас мы с радостью видим, как рынок, наконец, пересматривает свое отношение к этому каналу продвижения и понимает его преимущества. Создание и постоянное обновление таких информационных продуктов как карта Smart TV Ad поможет всем участникам рекламного сообщества структурировать ту глобальную экосистему, которая сегодня живет вокруг Smart TV, закрепить знания рекламодателей о возможностях Smart TV, а значит их готовности к росту инвестиций в данный канал».

Карта доступна по ссылке.