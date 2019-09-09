Honor представила стратегию развития решений для интернета вещей

Бренд Honor на международной технологической конференции IFA 2019 обнародовал стратегию развития технологий для интернета вещей и умных домов, а также представил интеллектуальное приложение PocketVision, помогающее читать слабовидящим людям. Обновления стали результатом последовательной политики создания инновационных решений, повышающих качество жизни людей.

Помимо этого, был представлен новый цвет флагманского смартфона Honor 20 PRO и анонсирована бета-версия EMUI 10.0 / Magic UI 3.0.

Honor представил новую стратегию развития в сегменте интернета вещей, получившую название «1 + 8 + N», что символизирует смартфон Honor, восемь категорий домашних устройств и обширный спектр сопутствующих партнёрских продуктов. Одним из примеров реализации стратегии стал фитнес-трекер Honor Band 5. Он предлагает инновационные функции измерения пульса в реальном времени, контроля качества сна и отслеживания физических активностей широкому кругу людей, открывая им простой и удобный путь к здоровому образу жизни.

На конференции разработчиков Huawei 2019 года, которая прошла в августе, Honor представил свой первый продукт в сегменте умных экранов — Honor Vision, который получил сразу три процессора собственной разработки на базе искусственного интеллекта: процессор Honghu 818, процессор камеры AI Camera NPU и флагманский Wi-Fi процессор.

«Honor — технологический бренд, пользующийся заслуженной популярностью во всем мире. Чтобы оправдать это доверие, мы продолжаем предлагать молодым и активным пользователям инновационные решения для реализации их творческих замыслов и профессиональных потребностей, — сказал президент Honor Джордж Чжао. — Мы создаем наши продукты на основе лучшего в своём классе ПО и аппаратных компонентов, и сегодня в портфолио Honor входят инновационные смартфоны и устройства для умных домов, способные улучшить жизнь людей с различными возможностями и потребностями».

На IFA 2019 Honor представил новый вариант расцветки корпуса флагманского смартфона Honor 20 PRO «Ультрафиолетовый закат», вдохновлённый ледниковой лагуной Йокульсаурлоун в Исландии. Новая версия пользовательского интерфейса EMUI 10/Magic UI 3.0 (бета) станет доступна в четвертом квартале 2019 года. С новой оболочкой пользователи получат дизайн интерфейса Morandi Palette, отличающийся набором элегантных и спокойных палитр. Обновится и тёмный режим: он станет более комфортным для глаз. Эти и другие усовершенствования, реализованные в EMUI 10/Magic UI 3.0, сделают Honor 20 PRO еще более простым и приятным в использовании.

Honor представил приложение PocketVision для смартфонов Honor 20 и Honor 20 PRO, цель которого – помощь слабовидящим людям в чтении документов, меню и других текстов. Приложение PocketVision было разработано общественной организацией Eyecoming, занимающейся проблемами социальной адаптации слабовидящих людей на базе технологий Honor 20 PRO, среди которых 48-мегапиксельная основная камера с возможностями 3-кратного оптического зума и интеллектуальные алгоритмы HiAI, которые на аппаратном уровне поддерживает процессор Kirin 980.

Приложение имеет три режима работы: преобразование текста в речь, увеличение текста и его перевод в негативное изображение. Чтобы привлечь внимание широкой общественности к проблемам слепых и слабовидящих людей, Honor заключил партнёрское соглашение с Национальным королевским институтом слепых (RNIB, Великобритания), который занимается поддержкой людей с проблемами зрения. Приложение PocketVision можно бесплатно скачать в магазине приложений AppGallery. На данный момент оно поддерживает английский, португальский, немецкий, испанский, итальянский и китайский; в дальнейшем планируется поддержка и других языков.

«Одна из ключевых задач бренда Honor — предлагать новейшие технологии для общественного благополучия и помогать самым разным группам людей вести более активный и насыщенный образ жизни, — сказал вице-президент Honor в Европе Сэм Юань. — Мы рады представить приложение PocketVision для смартфонов Honor 20 и Honor 20 PRO, позволяющее людям с нарушениями зрения быть более самостоятельными и независимыми».