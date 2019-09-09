Более 10 тысяч москвичей приняли участие в электронном голосовании

Департамент информационных технологий города Москвы подвел итоги электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу.

«Явка на онлайн голосование составила 92,3% - это более 10 тысяч человек. Заполнили бюллетени и проголосовали 9810 человек - 87,4% от числа зарегистрированных избирателей. Со всеми, у кого возникли технические трудности, мы связались лично и помогли проголосовать», - сказал заместитель руководителя ДИТ Москвы Артем Костырко.

Разница в 5% между числом полученных бюллетеней и количеством проголосовавших - минимальная по сравнению со статистикой традиционных голосований, где всегда есть процент недействительных бюллетеней.

«В ходе каждого тестирования у нас также были 7-10%, которые получали бюллетень, но не заполняли его. Это те граждане, которые таким образом выражают свою позицию - не голосовать», - добавил Артем Костырко.

После завершения электронного голосования в каждом из трех экспериментальных округов бюллетени были пересчитаны вручную, о чем свидетельствует онлайн трансляция и записи камер.

«Доставали физически бюллетени, пересчитывали, сравнивали с расшифрованными голосами в присутствии членов УИК. Результаты сошлись на всех электронных участках», - отметил Артем Костырко.

Онлайн-голосование прошло в трех экспериментальных избирательных округах: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Для участия в электронных выборах в Москве зарегистрировались 11 228 человек.

Голосование впервые прошло с использованием технологии блокчейна. Она обеспечила безопасность процесса и полную анонимность избирателей. Во время голосования пользователь перенаправлялся на адрес электронного бюллетеня при помощи анонимайзера. Уникальная ссылка формируется случайным образом из трех источников - личного кабинета избирателя на портале mos.ru, браузера и в защищенной сети блокчейна. Благодаря этому отследить путь бюллетеня практически невозможно. На его заполнение отводилось 15 минут.