Asus представила игровые ноутбуки ROG с частотой обновления 300 Гц

Бренд Republic of Gamers, принадлежащий Asus, представил дисплеи с рекордной частотой обновления 300 Гц в ряде игровых ноутбуков серий Strix и Zephyrus. Первая модель с такими параметрами, Zephyrus S (GX701), появится в октябре, за ней последует еще ряд геймерских устройств с высочайшей частотой обновления экрана.

Целью инженеров ROG было не только добиться рекордной частоты обновления, но и сделать игровой процесс максимально плавным и отзывчивым. Высокая частота обновления экрана позволяет увеличить фреймрейт, что особенно важно в динамичных играх, где каждая доля секунды может решить исход битвы.

В 2016 году бренд ROG первым представил игровой ноутбук G752VS с IPS-матрицей, поддерживающей частоту обновления 120 Гц, вдвое превосходящую возможности стандартных мониторов, но при этом обладающей отличной цветопередачей и широкими углами обзора. Модель G752VS задала новый стандарт для всех игровых устройств премиального уровня.

Чуть позже был реализован совместный проект с компанией Merck, одной из крупнейших компаний химической промышленности, результатом которого стало создание новой жидкокристаллической структуры, поддерживающей еще более высокую частоту обновления. Так появились первые игровые ноутбуки с частотой обновления 144 Гц: полноценная замена настольному ПК модель G703 и портативное игровое решение Strix GL503VS SCAR Edition.

С высокой частотой обновления игровой процесс ощущается более плавно, а сокращенное время отклика позволяет избежать размытия при отображении быстро движущихся объектов. На практике в динамичных играх это означает возможность быстрее реагировать на происходящее, например, точнее прицеливаться по движущимся объектам. В матрице с частотой обновления 144 Гц время отклика от серого к серому было сокращено до всего 7 мс, это в четыре раза меньше, чем у аналогов на тот момент. В 2018 году был сделан еще один важный шаг: время отклика сократилось до 3 мс, а высокая частота обновления стала доступна в экранах всей линейки игровых ноутбуков ROG на базе процессоров Intel Coffee Lake.

На выставке CES ранее в этом году бренд ROG представил экран с частотой обновления 240 Гц в ноутбуке Strix SCAR III, а спустя несколько месяцев такой экран уже устанавливался в широкой линейке устройств ROG, включая Zephyrus S (GX502), Zephyrus M (GU502), Strix SCAR III (G531) и Strix Hero III (G531). Вскоре за моделями с диагональю экрана 15,6 дюйма последовала модель Strix SCAR III (G731) с 17,3-дюймовым экраном, представленная на выставке Computex 2019.

Для киберспорта высоких достижений значение имеет каждая миллисекунда. Кроме того, высокая частота обновления означает более плавный и реалистичный игровой процесс в играх категории ААА. Поэтому инженеры ROG стремились и дальше увеличивать частоту обновления экрана игровых ноутбуков, достигнув рекордного показателя 300 Гц. Именно такой экран установлен в модели Zephyrus S (GX701), выход которой ожидается уже в октябре этого года.

Повышенная до 300 Гц частота обновления экрана на 25% превосходит актуальный стандарт профессиональных киберспортивных турниров и в пять раз превышает частоту обновления 60 Гц в обычных мониторах. В сочетании с мощной видеокартой, способной обрабатывать огромное количество кадров в секунду, игровой процесс на таком ноутбуке проходит абсолютно плавно.

Высокая частота обновления экрана может быть преимуществом даже в ситуациях, когда она ограничена программно, а фреймрейт в игре не слишком велик. В этом случае сокращаются задержки между циклами обновления экрана, и он успевает сменить изображение по команде видеоадаптера. Если в игре включена вертикальная синхронизация, высокая частота обновления матрицы уменьшает рывки, возникающие, когда дисплей ожидает следующего цикла обновления для показа очередного фрейма. На частоте 300 Гц дисплей способен отрисовывать фрейм за 3,3 мс, что соответствует времени отклика пикселя в 3 мс.

Демонстрационные образцы ноутбуков ROG на выставке IFA представляют новую технологию на примере экранов различных сегментов и размеров. Среди них – 15- и 17-дюймовые экраны в моделях Strix SCAR III. В этих игровых ноутбуках установлены мощные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2070 с технологией ROG Boost. Интеллектуальная система охлаждения позволяет этим видеокартам достигать тактовой частоты 1540 МГц при напряжении 115 Вт в режиме Turbo, что технически считается фабричным разгоном.

Высокая частота обновления экрана будет поддерживаться и ультратонкими игровыми ноутбуками Zephyrus, одинаково хорошо подходящими и для игр, и для профессиональной работы с графикой. Частоту обновления 300 Гц будут поддерживать 15- и 17-дюймовые модели Zephyrus S (GX502 и GX701). Кроме того, обе модели ноутбуков Zephyrus S оснащены эксклюзивной функцией переключения графического режима. Технология NVIDIA Optimus позволяет использовать встроенную видеокарту ноутбука по умолчанию и подключать дискретную графику с поддержкой технологии G-Sync только для требовательных к графическим ресурсам задач и игр. Дисплеи моделей Zephyrus S проходят фабричную калибровку и обладают сертификацией PANTONE Validated, что гарантирует высокую точность цветопередачи, необходимую для профессиональной работы с компьютерной графикой.

Для ультратонких ноутбуков особую важность имеет качественное охлаждение. Фирменная активная аэродинамическая система ROG – это конструктивное решение: при поднятии крышки ноутбука в корпусе появляется дополнительный вентиляционный зазор. Таким образом усиливаются воздушные потоки внутри корпуса, а уровень производительности системы позволяет получать высочайшую частоту смены кадров в играх. Несмотря на удивительно изящный и тонкий корпус, 15-дюймовая модель Zephyrus S (GX502) оснащается видеокартой GeForce RTX 2070 с поддержкой технологии ROG Boost, не уступающей новейшим моделям серии Strix. Модель Zephyrus S (GX701) получила еще более производительную видеокарту RTX 2080, работающую на частоте до 1230 МГц при мощности 100 Вт в режиме Turbo, – недостижимый ранее показатель для ультратонких игровых решений.

Специальные издания ноутбуков Zephyrus S (GX531) и (GX701) – первые игровые модели с поддержкой технологии HDR. В этих ноутбуках высочайшая частота обновления сочетается с сертификацией VESA DisplayHDR 400. Экраны с поддержкой расширенного динамического диапазона способны отображать миллиарды цветов и используют технологию локального затемнения для повышения контрастности. Аппаратное оснащение новых моделей настолько далеко шагнуло вперед, что разработка программного обеспечения для поддержки режимов HDR немного отстает из-за отсутствия единого программного интерфейса.