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Samsung начала российские продажи планшета Galaxy Tab S6. Цена

Техника

Samsung Electronics объявила о старте продаж Galaxy Tab S6 LTE в России. Новинка получила 10,5-дюймовый Super AMOLED дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, усовершенствованную камеру c первым на планшетах Samsung двойным модулем с ультрашироким объективом (123 градуса).

Характерная особенность гаджета – обновленное электронное перо S Pen с расширенными возможностями для фото и видеосъемки, управления контентом на расстоянии, преобразования рукописных записей в цифровой текст и его экспорта в другие форматы в один клик.

Galaxy Tab S6 с обновленной версией Samsung DeX позволяет плавно переключаться на работу в режиме ПК для просмотра контента, работы с документами или решения других задач. С функциональной клавишей DeX на новом чехле-клавиатуре Galaxy Tab S6 можно запускать и выключать DeX одним нажатием клавиши.

Эргономика клавиатуры была оптимизирована и теперь она оснащена подставкой для S Pen, позволяет регулировать угол наклона установки устройства и обладает сенсорной панелью и новыми функциональными клавишами. Это позволят Tab S6 превращаться в производительный и функциональный инструмент для работы, способный справиться практически со всеми задачами стандартного ноутбука.

Новинка доступна в официальном онлайн-магазине Samsung, фирменных салонах компании, а также у партнеров в сером, голубом и золотом цветах. Рекомендованная розничная цена – 59 990 руб. Wi-Fi версия продукта появится в продаже во второй половине сентября по рекомендованной цене 52 990 руб.

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