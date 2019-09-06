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Решение «БАРС Груп» позволит провести анализ успеваемости учеников в школах

ИТ в госсекторе

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, создала программное решение для аналитики образовательных процессов на основе платформы собственной разработки Alpha BI.

Посредством интеграции с программными продуктами «БАРС.Образование» формируется единый профиль ученика и учителя с возможностью видеть текущие результаты каждого участника образовательного процесса, а также проводить анализ успеваемости по предметам. Выбранные показатели отражают оценку учебных достижений каждого учащегося (теоретических знаний, практических умений и навыков), учитывают реальные учебные возможности учеников класса и позволяет любому учителю-предметнику, классному руководителю своевременно сопоставить полученные результаты с прогнозируемыми.

«Alpha BI, внедренная в комплексное решение «БАРС.Образование», позволяет отследить траекторию развития ученика во время учебы и представить это в виде графиков и таблиц. Интерактивные дашборды помогают визуализировать полученную информацию: зайдя в профиль учащегося можно понять, в какие месяцы происходил рост успеваемости, сколько уроков было пропущено и по какой причине, по каким отдельным предметам он достигает успехов, а по каким – нет», - сказал заместитель генерального директора «БАРС Груп» Александр Полухин.

Аналитические профили участников образовательного процесса являются основой анализа оценки качества образования, планирования деятельности, прогнозирования и коррекции, реализации воспитательного и образовательного процесса. Динамика показателей и их контроль позволят принимать управленческие решения руководителям в сфере образования и директорам школ по работе своего педагогического состава, прогнозировать и выстраивать индивидуальный подход в обучении, использовать лучшие практики на основе рейтингования образовательных организаций.

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