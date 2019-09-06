Портал «Окно в город» покажет праздничные гуляния Москвы в День города

7 сентября москвичи и гости столицы смогут увидеть прямую трансляцию главных праздничных событий Дня города. Центром всех торжеств по традиции станет Тверская улица, где пройдут массовые культурно-зрелищные мероприятия, посвященные общей теме - 80-летнему юбилею ВДНХ.

««День города» - один из самых масштабных событий в Москве. Многие москвичи побывают на мероприятиях сами. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет их посетить, портал «Окно в город» будет осуществлять прямую трансляцию. Начнется она с торжественной церемонии открытия Дня города на ВДНХ. В течение дня мы также покажем события на Тверской улице, концерт у Храма Христа Спасителя, мероприятия на Поклонной горе», - сказал начальник отдела городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий Дмитрий Головин.

Старт прямой трансляции на портале «Окно в город» даст церемония открытия Дня города на ВДНХ в 11.50, которая продлится до 13.00. Также понаблюдать за выступлениями артистов оперной сцены, популярных исполнителей на площадке у Храма Христа Спасителя жители смогут с 11.50 и до самого вечера.

Благодаря камерам городской системы видеонаблюдения горожане смогут увидеть концерты и гуляния на Тверской улице, где с 12.00 до 22.00 будет проходить развлекательная программа. А на Поклонной горе с 12.00 и до 22.00 пройдет праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. Уже вечером в 21.00 «Окно в город» покажет трансляцию праздничных фейерверков со смотровой площадки на Воробьевых горах.

Городские события регулярно транслируются на портале «Окно в город», разработанном Департаментом информационных технологий города Москвы. Все желающие могли посмотреть, как проходили новогодние гуляния, парад Победы, шествие «Бессмертный полк», фестиваль «Круг света», городские фестивали, велогонки и другие мероприятия.