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Lenovo представила смартфон moto e6 plus

Техника

Lenovo представила смартфон Motorola moto e6 plus с двойной камерой. Впервые в смартфонах семейства moto e — двойная камера. Основная камера 13 МП, где размер пикселя 1,12 мкм обеспечивает четкость снимков. Объектив с широкой диафрагмой f/2.0 дает возможность фотографировать при любом освещении, обеспечивая качество изображения и проработку деталей.

Дополнительная камера 2МпПс датчиком глубины позволяет получать эффект боке, делая размытым либо фон, либо передний план по желанию. Во время съемки в режиме бьютификации можно выбирать любой из встроенных креативных фильтров.

Новый moto e6 plus может похвастаться полностью обновленным современным дизайном. Смартфон оснащен самым большим дисплеем в своем семействе — Max Vision HD+ с диагональю 6,1 дюйма. Большой размер экрана не мешает смартфону быть удобным для пользователя — moto e6 plus легче и ощущается в руках комфортнее, чем любой из его предшественников в семействе. На российском рынке телефон будет представлен в цвете «Полированный графит» (Polished Graphite).

Отдельный слот для карт microSD дает дополнительные 512 ГБ для хранения снимков, так что можно не беспокоиться о месте для новых фотографий или видео.

Сканер отпечатков пальцев мгновенно разблокирует смартфон. Сканер удобно встроен в знаменитую стилизованную «М» на задней панели. Кроме того, moto e6 plus поддерживает еще один простой и безопасный вариант ограничения доступа: технологию распознавания лиц.

Смартфон оснащен съемной аккумуляторной батареей емкостью 3000 мАч, так что внешний портативный аккумулятор можно оставить дома.

Поклонники бренда Motorola по достоинству оценят программную платформу нового moto e6 plus, которая базируется на операционной системе Android 9 Pie.

Старт продаж нового moto e6 plus в России запланирован на конец сентября, список розничных партнеров и рекомендованная розничная цена будут объявлены дополнительно.

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