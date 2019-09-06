Lenovo представила новые компьютеры Yoga

Lenovo в сотрудничестве с Intel представила новые ноутбуки, совместимые с Project Athena. Новые Lenovo Yoga — одни из самых тонких, легких и интуитивно понятных девайсов с поддержкой искусственного интеллекта, работающего на новейших процессорах Intel под управлением операционной системы Windows 10.

Новые модели Yoga C940, С740 и S740 доступны в вариантах как 14, так и 15 дюймов (итого суммарно шесть моделей), а обновлённая Yoga S940 получила новое поколение процессоров и опциональный тачскрин.

На обновлённых устройствах Yoga теперь доступны эксклюзивные интеллектуальные функции, которые являются частью программного обеспечения Lenovo Smart Assistant, такие как Super Resolution (которые улучшают качество видео с 720p до FHD 1080p в Windows Media Player) и Q-Control (эта функция названа в честь клавиши на устройстве), которая активирует интеллектуальный режим охлаждения, управляющий энергопотреблением и кулерами в зависимости от тех задач, которые выполняются на ноутбуке, что позволяет получить до 20% больше времени работы от батарей. Кроме того, ноутбуки оснащены режимом Modern Standby, который позволяет лэптопам Yoga выполнять фоновые задачи в спящем режиме, (например, получать электронную почту), а также мгновенно выходить из него.

Также на выбранных рынках новые Lenovo Yoga получили поддержку голосового помощника Amazon — Alexa. Фокусируя внимание на улучшении способов получения информации, компания Lenovo представляет 3 новых функции, которые получит голосовой помощник Alexa на PC.

Поддержка «режима заблокированного экрана»: говорите с Alexa даже тогда, когда закрыта крышка лэптопа: — Alexa ответит мгновенно. При этом, когда вы используете голосовой помощник со включенным дисплеем, в нижней части лэптопа появляются всплывающие уведомления

Обновленные визуальные элементы умного дома. В некоторых устройствах серии Yoga появились знакомые визуальные элементы, которые все привыкли видеть, управляя элементами умного дома с помощью голосового помощника Alexa при использовании мобильного приложения.

Мультиязыковая поддержка. Alexa может распознавать команды на разных языках, для этого не нужно менять соответствующие настройки в приложении, в частности поддерживается немецкий и английский язык.

14-дюймовый Lenovo Yoga C940 — ноутбук концепции 2 в 1, который отличается высокой производительностью и привлекательным дизайном благодаря металлическому корпусу, изготовленному из алюминия по технологии CNC, и поддерживает такие решения как шторка камеры TrueBlock Privacy, поддержка биометрической аутентификации с помощью Windows Hello и сканера отпечатков пальцев, а также цифровое перо, которое вставляется в специальный разъем в ноутбуке, где осуществляется его зарядка. Включите режим Q-Control2, отвечающий за интеллектуальное использование кулеров в зависимости от ваших задач, нажав Function-Q для активации. Lenovo Yoga C940 способен проработать в режиме просмотра видео с яркостью 150 нит впечатляющие 17 часов при разрешении экрана FHD, и 10 часов с разрешением экрана 4К, благодаря использованию процессов Intel Ice Lake (10-е поколение, 10нм) и оперативной памяти LPDDR4X с частотой работы 3733 МГц.

Когда крышка ноутбука открыта, голосовой помощник Alexa мгновенно ответит на ваш запрос, даже если экран устройства заблокирован. Новейший процессор Intel Core i7 10 поколения динамически повышает разрешение в режиме Super Resolution в Windows Media Player для получения более качественного изображения на 4К дисплее с поддержкой HDR и яркостью 500 нит. Флагманское устройство поддерживает невероятно быстрый Wi-Fi 6 и обладает поддержкой технологии Dolby Vision, а также обновленным вращающимся саундбаром c четырьмя динамиками, получившим поддержку Dolby Atmos. Гравированная выемка камеры облегчает открытие 14-дюймовой отполированной алюминиевой крышки Yoga C940, доступной в цвете Iron Grey или Mica.

Новый Lenovo Yoga C940 (15-дюймов) — лучший ноутбук концепции 2 в 1, обладает узнаваемым дизайном, гравированной выемкой в веб-камере для лучшего открытия крышки, цифровым пером, которое вставляется в специальный разъем для зарядки, затвором TrueBlock Privacy, поддержкой аутентификации с помощью Windows Hello или сканера отпечатков пальцев для сохранности важных конфиденциальных данных. Ноутбук невероятно производительный, поддерживает самый современный беспроводной стандарт Wi-Fi 6, обладает последними фишками голосового помощника Amazon Alexa. Кроме того, лэптоп позволяет невероятно быстро редактировать фото и видео благодаря 45-ваттным процессорам Intel до Core i9, оснащению экранами 4K VESA400 HDR или FHD HDR, яркость которых составляет фантастические 500 нит.

В сочетании с инновационным вращающимся саундбаром с четырьмя колонками и поддержкой технологии Dolby Atmos, который выводит звук в планшетах на новый уровень, устройство поддерживает дисплей с технологией Dolby Vision, а также оснащено удобной клавиатурой с подсветкой и выделенным цифровым блоком клавиш. Yoga C940 дарит невероятный пользовательский опыт и способен работать до 12 часов в режиме развлечений (в конфигурации в FHD дисплеем).

Оснащенный полным набором интеллектуальных решений благодаря Lenovo Smart Assist, поддержке Project Athena, голосового помощника Amazon Alexa, 14-дюймовый Lenovo Yoga S940 разработан для того, что помочь людям сэкономить время в повседневной рутине. Эти ноутбуки с диагональю экрана 13,9”, толщиной 12,2 мм и весом 1,2 кг работают от батареи до 17 часов с экраном FHD и до 10 часов с экраном 4K при яркости 150 нит. Максимальная яркость экранов составляет 400 и 500 нит, соответственно. Из других особенностей — доступны версии на процессорах Intel 10-го поколения Ice Lake, и теперь доступна версия с тачскрином “in-cell”, что позволяет не увеличивать толщину устройства. Из уникальных особенностей — закруглённые края экранов, сами дисплеи поддерживают HDR и идут с поддержкой ПО Dolby Vision, а за звук отвечают четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.

Yoga S740 (14 дюймов) тоже полностью выполнен из алюминия, работает на мощных процессорах Intel Core 10 поколения, оснащается клавиатурой со встроенной подсветкой, ИК-камерой и сканером отпечатков пальцев для входа в систему, а также поддержкой TOF-сенсора (датчика глубины). Yoga S740 невероятно лёгкий и тонкий: он весит всего 1,4 кг при толщине всего 15 мм для версии 14”. Модель опционально поставляется с 4К VESA400 HDR экраном с поддержкой технологии Dolby Vision и обладает динамиками, которые великолепно воспроизводят звук благодаря Dolby Atmos. Покупатель может выбрать видеокарту NVIDIA GeForce. Лэптоп поддерживает режим Eye Care, снижающий нагрузку на глаза за счёт уменьшения излучения синего цвета. Ноутбук подойдет всем членам вашей семьи, в том числе самым младшим, для которых можно установить ограничение по времени работы за компьютером.

В Yoga S740 ИК-камера автоматически распознает, когда владельца нет рядом с ноутбуком, и автоматически блокирует экран. А если проигрывается видео, и ноутбук видит, что пользователь не находится рядом с лэптопом, компьютер ставит видео на паузу и автоматически начинает его воспроизведение, когда владелец возвращается.

Q-Control для включения интеллектуального режима работы кулеров и потребления аккумулятора в зависимости от выполняемой задачи. Кроме того, 14-дюймовый Yoga S740 работает до 14 часов от одного заряда аккумулятора и поддерживает технологию быстрой зарядки Rapid Charge (только для конфигурации с экраном FHD). Повышайте разрешение видео до FHD 1080p в Windows Media Player и говорите с голосовым помощником Alexa из любой части комнаты, даже тогда, когда экран закрыт.

Lenovo Yoga S740 (15-дюймов) поставляется с 45-ваттными мобильными процессорами Intel до восьмиядерного Core i9 и мощным графическим решением NVIDIA GeForce GTX1650 Max-Q, которые делают полностью металлический ультратонкий лэптоп многозадачным девайсом. В комбинации с фантастическим 15-дюймовым FHD HDR дисплеем с яркостью 500 нит и продуманными до мелочей решениями, такими как затвор TrueBlock Privacy, этот шикарный ноутбук с впечатляющим временем работы от аккумулятора станет незаменимым помощником.

Полностью металлический Lenovo Yoga C740 доступен в конфигурации 14 и 15 дюймов в двух цветах: Mica или Iron Grey. Легко переходите от ноутбука к планшету, это устройство концепции 2 в 1 оснащено такими решениями как затвор камеры TrueBlock Privacy и сканером отпечатков пальцев.

Для повседневного использования и экономии времени ноутбук поддерживает технологию быстрой зарядки Rapid Charge на обеих моделях. 14-дюймовый лэптоп работает 13 часов на одном заряде аккумулятора, 15-дюймовый — 15 часов. Ноутбук получил мощный процессор Intel Core i7 10 поколения и динамики, поддерживающие технологию Dolby Atmos. 15-дюймовая модель опционально поставляется с FHD VESA400 HDR сенсорным дисплеем с потрясающей яркостью в 500 нит и поддержкой технологии Dolby Vision с матрицей IPS.

13-дюймовый Lenovo Yoga C640 сочетает производительность процессора Intel Core i7 10 поколения и портативность благодаря концепции 2 в 1. Ноутбук трансформируется с рабочего устройства в игровое благодаря гибкому дизайну в 360 градусов. Этот новый трансформер опционально интегрирован быстрым 4G LTE модулем (и поддержкой Wi-Fi 6), поэтому владельцы смогут оставаться онлайн везде. Компьютер предлагает до 20 часов работы на одном заряде аккумулятора благодаря оптимизации процессора.

Операционная система Windows 10 Home установлена на LTE и Wi-Fi модулях, опционально поставляется цифровое перо Lenovo для рисования и работы с графикой.