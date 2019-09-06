Lenovo представила ноутбуки ThinkBook для малого и среднего бизнеса

Lenovo анонсировала новые модели для малого и среднего бизнеса — ThinkBook 14 и 15. Впервые показанные на конференции Lenovo Accelerate, эти ноутбуки обеспечивают высокую производительность и широкие возможности для подключения дополнительных аксессуаров.

Уже существующие модели ThinkBook 13 и ThinkBook 14 получили новейшие процессоры Intel Core 10 поколения. ThinkBook 14 впишутся в любое рабочее пространство, при этом станут решением для корпоративных заказчиков по соотношению технических возможностей и цены.

Вне зависимости от размера компании, современный бизнес ориентируется на стратегию цифровой трансформации, основа которой высокомотивированные и технически подкованные сотрудники. Линейка ThinkBook разработана для малого и среднего бизнеса, который заботится о конфиденциальности данных в условиях ограниченного бюджета. ThinkBook выглядит как устройство для современных пользователей, но при этом обладает всеми функциями, необходимыми для бизнеса, например, портфелем безопасности ThinkShield.

Согласно исследованию Lenovo, проведенному среди респондентов в Северной и Южной Америке, Европе и Азии, для 40% участников поколения Z наиболее важным критерием при выборе ноутбука является его «материал» и «то, как выглядит девайс». Им важно, чтобы ноутбук выражал индивидуальность и дарил незабываемый пользовательский опыт, который мы получаем при использовании носимых устройств.

В то же время для порядка 60% респондентов, кроме премиального внешнего вида, важно, чтобы устройство позволяло работать, откуда угодно. Вне зависимости от того, где находится сотрудник, ему крайне важно оставаться продуктивным и гибким, и современные технологии, используемые в ThinkBook дарят нам такие возможности. Благодаря интеллектуальным функциям, широким возможностям подключения проводных и беспроводных устройств вкупе с портфелем безопасности ThinkShield ThinkBook позволяет ИТ-специалистам быть уверенными в том, что сотрудники получат в своё распоряжение самые лучшие решения на сегодняшний день.

ThinkBook 13, сочетая в себе вставки из алюминия и магния и ориентированные на пользователя элементы дизайна, обладает ключевыми функциями, которые важны для бизнеса.

Процессоры Intel Core 10 поколения обеспечивают производительность и способны регулировать мощность в зависимости от задачи при помощи ИИ. Ноутбуки оснащены PCIe SSD и оперативной памятью DDR4 для управления самыми тяжелыми рабочими нагрузками, также устройства поддерживают технологию Intel Optane Memory H10 с твердотельным хранилищем. Интернет до Гб/с доступен благодаря поддержке RJ45 и Intel Wi-Fi 6. Встроенный в клавишу включения сенсор отпечатков пальцев. Физический затвор камеры ThinkShutter для контроля конфиденциальности.

Защита от потери ключа беспроводной мыши с помощью спрятанного USB-порта. Быстрый ответ на звонок в Skype для бизнеса с помощью специальных клавиш. Поддержка зарядки устройств USB-C, благодаря встроенному разъему USB-C второго поколения. Больше не нужно носить с собой зарядное устройство: достаточно подключить девайс к ноутбуку.

«ThinkBook — это не просто ещё одна линейка ноутбуков. Мы разработали ThinkBook, ориентируясь на интересы поколения Z, — отметил Эрик Ю (Eric Yu), старший вице-президент Lenovo и генеральный менеджер направления SMB. ThinkBook предлагает высокую производительность и безопасность: благодаря этому ИТ-специалисты могут чувствовать себя спокойно».