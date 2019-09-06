iSpring поможет Gett в обучении сотрудников

Агрегатор такси Gett подписал контракт с iSpring – производителем инструментов дистанционного обучения.

Преимущества дистанционного обучения компания Gett оценила давно, используя несколько разрозненных решений. Однако со временем потребности компании переросли возможности этих продуктов, и в конечном итоге было принято решение выбрать систему iSpring Learn и конструктор курсов iSpring Suite. Изначально рассматривались несколько вариантов, среди которых – продукты американских производителей Articulate и Adobe, однако выбор в пользу iSpring был сделан, в первую очередь, за счет уровня подготовки и доступности команды техподдержки.

В настоящий момент Gett планирует запустить обучение по двум направлениям: во-первых, адаптация и обучение сотрудников департамента корпоративных продаж, в том числе, работе с CRM. Во-вторых, тренинги для операторов службы поддержки. Программа обучения начнется с Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и еще нескольких крупнейших городов, в которых работает Gett. В планах полностью перевести в онлайн адаптацию сотрудников департамента корпоративных продаж и обучение навыкам коммуникации сотрудников службы поддержки. Разработкой курсов и организацией учебного процесса займется внутренние тренеры компании.

«Когда компания так распределена территориально, дистанционное обучение является очень хорошим вариантом снизить затраты и эффективно тренировать всю команду – отметил Сергей Красильников, HRBP B2B Gett. – Думаю с инструментами iSpring, и тем уровнем техподдержки, которую они демонстрируют уже на этапе старта, организовать процесс можно будет быстро и без проблем».

«Нам очень приятно, что на выбор нашего продукта решающее влияние оказала работа сотрудников технической поддержки, которая по праву считается одной из лучших в стране и даже в мире, – сказала Тоня Смоленцева, директор по качеству iSpring. – Недаром в августе этого года мы получили высшую награду Customer Sales & Service World Awards в номинации "Лучшая техподдержка". Мы делаем все, чтобы процесс обучения сотрудников в Gett был максимально эффективным и минимально затратным».