Huawei представила новый беспроводной маршрутизатор Huawei WiFi Q2 Pro

Huawei представила домашний беспроводной маршрутизатор нового поколения Huawei WiFi Q2 Pro, предназначенный для высокоскоростной передачи данных. Оснащенный фирменным гигабитным PLC-чипом Huawei Gigahome 5630 и технологией PLC Turbo новый роутер усиливает защиту от помех и обеспечивает высокую скорость передачи данных и низкую задержку сигнала, создавая основу для развития таких новых технологий, как широкополосная сеть со скоростью 200 Мбит/с и высокоскоростные волоконно-оптические линии связи.

Huawei WiFi Q2 Pro можно использовать в местах со слабым сигналом для полного покрытия беспроводной связью больших квартир и многоэтажных жилых домов. Быстрая смена диапазонов, мгновенное переключение между дополнительными точками доступа и автоматический выбор свободного канала гарантируют пользователям Huawei WiFi Q2 Pro беспроводной доступ без мертвых зон даже в самых удаленных уголках квартиры или дома.

Распространение высокоскоростной широкополосной передачи данных со скоростью 200 Мбит/с и выше, наряду с увеличением числа подключенных устройств в частных домах и квартирах, вызвало резкий рост трафика по традиционным домашним каналам.

Маршрутизатор третьего поколения Huawei WiFi Q2 Pro, состоящий из базового маршрутизатора и дополнительных устройств, справляется с помехами, возникающими во время передачи сигнала сети. Он использует гигабитный модемный чип, специально разработанный компанией Huawei для PLC-сетей, и технологию PLC Turbo, что позволяет снизить воздействие помех на сигнал и улучшить качество связи между базовым устройством и дополнительными точками доступа. В результате Huawei WiFi Q2 Pro обеспечивает высокую скорость передачи данных, минимизируя задержку сигнала.

Кроме того, комплект Huawei WiFi Q2 Pro 3 Pack Hybrid использует технологию ячеистой Wi-Fi сети на частоте 5 ГГц и формирует гибридную сеть из PLC и Wi-Fi сетей, что позволяет обеспечить скорость до 1867 Мбит/с.

Помимо увеличенной скорости сети на 50–120%, новый роутер Huawei Q2 Pro превосходит модель предыдущего поколения по площади покрытия и способен поддерживать до 15 дополнительных устройств на каждом базовом маршрутизаторе.

Чтобы обеспечить оптимальное подключение к Wi-Fi и снизить помехи, маршрутизатор Huawei WiFi Q2 Pro автоматически переключает частотные диапазоны и обеспечивает мгновенную смену беспроводных точек доступа, выбирая самый сильный сигнал и свободные каналы.

Технология автоматической идентификации сетевых портов избавляет пользователей от путаницы с портами WAN и LAN при конфигурации сети. Кроме того, новый маршрутизатор во время подключения может автоматически получить пароль Wi-Fi от старого маршрутизатора для прямого доступа в интернет.

Huawei WiFi Q2 Pro поддерживает сетевой протокол нового поколения IPv6, что повышает защиту информации и безопасность сети. По сравнению с протоколом IPv4, новый протокол обладает неисчерпаемым запасом адресов. Адреса IPv6 генерируются случайным образом, путем объединения префиксов IP-адресов, выдаваемых серверами интернет-провайдеров, с MAC-адресом самого устройства, что затрудняет проникновение злоумышленников. Варианты шифрования, предлагаемые протоколом IPv6, гарантируют надежную защиту данных на маршрутизаторе и подключенных устройствах.

Поскольку все больше и больше пользователей используют IPv6, маршрутизаторы, поддерживающие только протокол IPv4, быстро устаревают. Поэтому компания Huawei внедряет поддержку IPv6 на всех своих маршрутизаторах, что позволяет без ограничений использовать их для создания сетей будущего уже сегодня.