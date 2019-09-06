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HP объявила о старте продаж в России обновленной серии МФУ Smart Tank. Цена

Техника

HP объявила о выводе на рынок полностью обновленной серии МФУ с системой непосредственной подачи чернил – HP Smart Tank. Устройства этой серии позволяют своим владельцам печатать в больших объемах при малой себестоимости печати одной страницы и обеспечивают комфортное использование дома или в офисе.

Обновленная серия HP Smart Tank предназначена для печати больших объемов в офисе или дома. Серия HP Smart Tank 500/600 представляет технологию нового поколения и поставляется со стартовым набором чернил на 18 тыс. черно-белых или 8 тыс. цветных отпечатков. Благодаря приложению HP Smart App пользователи получают все преимущества удаленной печати практически в любом месте, а также могут сэкономить время, создавая индивидуальные шаблоны на типовые операции с помощью HP Smart Tasks.

МФУ HP Smart Tank 500/600 имеют интегрированные в корпус резервуары для чернил, автоматический датчик контроля уровня чернил, а также систему заправки с защитой от проливаний.

Основные особенности: простой контроль и пополнение чернил благодаря интегрированным в корпус фронтальным резервуарам и автоматическому датчику отслеживания уровня чернил. Бутылочки с чернилами рассчитаны на повторное герметичное закрытие и оснащены защитой от проливаний; некоторые модели снабжены функцией факса; лоток автоматической подачи HP Smart Tank 615 на 35 листов позволяет пользователям печатать быстрее; функция Easy ID Copy позволяет копировать обе стороны документов на одной странице; на стартовом комплекте чернил можно напечатать до 18 тыс. черно-белых или до 8 тыс. цветных страниц; быстрое и легкое сканирование и печать с мобильного устройства благодаря мобильному приложению HP Smart; возможность сокращать количество действий для выполнения повторяющихся задач за счет создания пользовательских ярлыков на телефоне или принтере с помощью HP Smart Tasks; высокая скорость печати и быстрое подключение к двухдиапазонному Wi-Fi-интерфейсу; возможность печатать буклеты без полей на уровне профессионалов, а также фотографии, которым не грозит выцветание.

Новые устройства серии HP Smart Tank уже доступны в России по цене от 13490 руб.

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