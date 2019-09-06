HMD Global представила новые телефоны и смартфоны Nokia. Цены

HMD Global, владеющая брендом на гаджеты Nokia, представила пять новых телефонов под брендом Nokia. Два смартфона – Nokia 7.2 с тройной камерой 48 МП и оптикой ZEISS и более доступную модель Nokia 6.2 с тройной камерой под управлением технологий ИИ и экраном PureDisplay.

Одновременно с этим компания расширила линейку кнопочных телефонов и анонсировала три устройства для новых сегментов рынка, работающих в сетях 4G. Nokia 800 Tough – предназначенный для работы и отдыха в экстремальных условиях, стал первым телефоном такого класса под брендом Nokia. В Nokia 800 Tough предусмотрены все современные функции, в числе которых Google Ассистент, WhatsApp, поддержка сетей 4G и другие интересные возможности. Раскладной телефон Nokia 2720 Flip в классическом дизайне с поддержкой WhatsApp и выделенной кнопкой Google Ассистент – новое прочтение классики. Также представлен самый доступный и простой телефон - Nokia 110 с камерой, плеером и играми.

HMD Global определилась со стратегическими направлениями развития. Инвестиции будут направлены на то, чтобы добиться еще больших преимуществ телефонов Nokia в таких направлениях как фото, безопасность, а также дизайн и передовые материалы. HMD Global намерена обеспечить доступ к новым сетям более широкому кругу пользователей и планирует представить качественные устройства с поддержкой технологий 5G по доступной цене в 2020 году.

Флориан Зайхе, президент компании HMD Global, отметил: «Сейчас для кнопочных телефонов Nokia начинается новый этап развития. Что касается смартфонов Nokia, они будут создаваться в соответствии с высочайшими требованиями к качеству – мы сфокусируемся на технологиях 5G, обеспечении безопасности, новых возможностях в области фотографии, а также дизайне. Мы гордимся своей стратегией, в основе которой – обеспечение безопасности данных пользователей всех наших телефонов. Мы единственный бренд в Европе, который в нашей ценовой категории уделяет повышенное внимание вопросам доверия и безопасности, и использует чистую операционную систему Android. Новейшая версия ОС и инновационные функции Android доступны на всех наших смартфонах. Мы единственная компания, которая на постоянной основе обеспечивает пользователям ежемесячные обновления системы безопасности, и мы делаем все возможное для защиты хранящихся на вашем устройстве данных».

HMD Global обновила линейку смартфонов среднего ценового сегмента и представила сегодня два новых устройства – Nokia 7.2 и Nokia 6.2 – отличающихся дисплеями и характеристиками камер. Оба смартфона выполнены в скандинавском дизайне с использованием тщательно обработанных материалов премиального качества.

Юхо Сарвикас, глава по продуктам HMD Global, сказал: «Наши новые смартфоны среднего ценового сегмента как всегда превосходят ожидания пользователей. Nokia 7.2 и Nokia 6.2 объединяет общая философия – премиальные возможности по доступной цене. В Nokia 7.2 используется тройная камера с сенсором 48 МП и оптикой ZEISS, а в обоих смартфонах установлен великолепный дисплей PureDisplay. Nokia 7.2 и Nokia 6.2 выполнены в традиционно лаконичном скандинавском дизайне и работают до двух дней на одном заряде батареи. Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получат обновление до Android 10, и установленная на них операционная система будет совершенствоваться с каждым днем».

Nokia 7.2 – смартфон с тройной камерой с сенсором 48 МП, технологией Quad Pixel и оптикой ZEISS. Nokia 7.2 – первый смартфон, основная камера которого соответствует возможностям цифровых зеркальных фотоаппаратов с оптикой ZEISS. В режиме «Портрет» Nokia 7.2 делает потрясающие нестандартные фотографии с различными вариантами эффекта боке, точно воспроизводящие характерные возможности объективов ZEISS. Nokia 7.2 дает широкий простор для творчества – вы можете сами выбирать, на какой части фото использовать эффект размытия – на переднем или заднем плане. При съемке в «Ночном режиме» в полной мере раскрываются возможности 48 МП сенсора и технологий ИИ, накладывающих серию снимков друг на друга, чтобы в итоге получить одну идеальную фотографию даже в условиях сложного освещения. Благодаря оптимизации процессора Nokia 7.2 работает на одном заряде аккумулятора в течение двух дней. В смартфоне используется дисплей с технологией PureDisplay с потрясающей цветопередачей и активный HDR.

Nokia 6.2 – первый смартфон Nokia 6 серии, в котором появилась тройная камера и экран PureDisplay. Nokia 6.2 – доступный смартфон с визуальным рядом: активный HDR и выделенный процессор для обработки изображений, благодаря которому пользователю доступно до 1 млрд оттенков цвета. Тройная камера работает под управлением технологий ИИ и делает портреты с детализацией, создает эффект боке и снимает фотографии с широким углом обзора. Одного заряда батареи хватает на срок до двух дней. Nokia 6.2 сделан из передовых материалов с вниманием к каждой детали, а его строгий дизайн не потеряет актуальности со временем.

Юхо Сарвикас, глава по продуктам HMD Global, сказал: «Мы лидируем в сегменте кнопочных телефонов и продолжаем использовать инновационные решения – подход к созданию, форм-фактор и функциональность меняются в соответствии с пожеланиями пользователей. Наши новые кнопочные телефоны созданы в стремлении привлечь новую аудиторию – у хорошо знакомых устройств Nokia появились совершенно новые возможности. Nokia 800 Tough – первый противоударный телефон Nokia, который идеально подойдет путешественникам и людям, работающим в сложных условиях. Раскладной телефон Nokia 2720 Flip дополнил линейку устройств Originals. Простой Nokia 110 сочетает базовые и развлекательные функции».

Nokia 800 Tough – первый противоударный кнопочный телефон Nokia. Nokia 800 Tough специально создан для работы и отдыха в экстремальных условиях – телефон надежно защищен от попадания воды и пыли, а также падений. При этом в нем предусмотрены все актуальные функции: Google Ассистент, WhatsApp и Facebook, подключение к сетям 4G и другие возможности.

С Nokia 800 Tough компания HMD Global начинает экспансию в новые сегменты рынка и намерена предложить новое устройство сектору B2B и компаниям, сотрудники которых работают в сложных климатических условиях, а также любителям экстремального отдыха.

Nokia 2720 Flip классический компактный, надежный раскладной телефон, который обрел новые функции за счет применения технологий ИИ. Nokia 2720 Flip – хорошо знакомая поклонникам телефонов Nokia комфортная в использовании раскладушка с простым и понятным меню, и ёмкой батареей. В Nokia 2720 Flip предустановлены приложения WhatsApp и Facebook для связи с близкими и друзьями и имеется выделенная кнопка Google Ассистент для управления с помощью голоса. При первичной настройке Nokia 2720 Flip пользователь может самостоятельно выбрать назначение выделенной кнопки: использовать ее для общения с Google Ассистентом или как кнопку экстренных вызовов. В меню предусмотрен раздел, в который можно внести все важнейшие сведения о состоянии здоровья владельца, что важно в непредвиденных обстоятельствах. Nokia 2720 Flip – идеальный телефон для ваших близких, нуждающихся в особой заботе.

Nokia 110 – простой доступный кнопочный телефон, в котором помимо возможности звонить есть все необходимое для развлечений: MP3-плеер, FM-радио, камера и предустановленные игры, в том числе «Змейка». Батареи Nokia 110 рассчитана на разговоры от рассвета до заката. Nokia 110 – это улучшенная версия Nokia 105. Обретя новые интересные и важные функции, телефон сохранил простоту и ценовую доступность.

Помимо телефонов компания HMD Global представила новые беспроводные наушники True Wireless Nokia Power Earbuds, которые стали отличным дополнением к семейству True Wireless Earbuds. Компактный кейс может до 30 раз зарядить наушники, что увеличивает общее время прослушивания музыки и разговоров до 150 часов.

True Wireless Nokia Power звучат благодаря 6 мм графеновым драйверам. Наушники защищены по стандарту IPX7 и выдерживают погружение в воду на глубину до 1 метра на срок до 30 минут. Они легко подключаются к любому смартфону через универсальный Bluetooth 5.0. Nokia Power Earbuds подходят для постоянного использования и решения повседневных задач – в них предусмотрены сенсорные кнопки для подключения к Google Ассистенту одним касанием.

Nokia 7.2 будет доступен в трех цветах - бирюзовом, серебряном и графитовом. На российском рынке будет доступна модель 4 ГБ/64 ГБ, которая поступит в продажу осенью 2019 года. Ориентировочная среднеевропейская розничная цена 299 евро.

Nokia 6.2 будет доступен в черном и серебряном цветах. На российском рынке будет доступна модель 3 ГБ/32 ГБ, которая поступит в продажу осенью 2019 года. Ориентировочная среднеевропейская розничная цена 199 евро.

Nokia 800 Tough будет доступен в черном цвете, в России продажи начнутся осенью 2019 года. Ориентировочная среднеевропейская розничная цена 109 евро.

The Nokia 2720 Flip будет доступен в черном цвете. В России появится в продаже в октябре 2019 года. Ориентировочная среднеевропейская розничная цена 89 евро.

Nokia 110 будет доступен в синем, черном и розовом цветах. В России появится в продаже в октябре 2019 года. Ориентировочная среднеевропейская розничная цена 20 долларов.

Наушники Nokia Power Earbuds будут представлены в графитовом и сером цветах. Дата начала продаж в России и ориентировочная розничная цена будут объявлены дополнительно.