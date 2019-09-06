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Canon анонсировал обновление прошивки камеры PowerShot G7 X Mark III

ПО Софт Техника

Canon запланировал обновление встроенного ПО камеры PowerShot G7 X Mark III, которое повысит скорость автофокусировки при съемке видео, а также точность и эффективность распознавания объектов.

С конца октября 2019 г. любой обладатель камеры сможет бесплатно загрузить обновление на местном сайте Canon.

Основные особенности PowerShot G7 X Mark III: Новый однодюймовый многослойный датчик изображения разрешением 20,1 МП; процессор DIGIC 8; видеозапись 4K (без кадрирования); встроенный стереомикрофон и разъем 3,5 мм для внешнего микрофона; видеозапись Full HD 120 кадров в секунду; непрерывная съемка 20 кадров в секунду и серийная съемка в формате RAW 30 кадров в секунду; поддержка Wi-Fi и Bluetooth; компактный и легкий корпус.

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