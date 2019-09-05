«Точка» представила новые продукты

Банк «Точка» презентовал сервисы для предпринимателей во время большого открытого Демо, которое в прямом эфире посмотрели более 8 тыс. человек. Новые продукты уже доступны для большинства пользователей.

«Основа наших отношений с клиентами — это доверие, которое возникает между людьми, а не между компаниями. Поэтому мы не хотим быть банком для бизнеса. Точка — это банк для предпринимателя, мы работаем не с бизнесами, а с конкретными людьми: владельцами крупных компаний, бухгалтерами и фрилансерами, индивидуальными предпринимателями со штатом и без. Именно для них и их идей мы создаем новые сервисы, помогая решать задачи и действовать максимально быстро и эффективно. Очередная серия продуктовых обновлений — результат анализа предпочтений клиентов «Точки», которые доверяют нам свои ежедневные дела», — сказала Яна Ганник, сооснователь банка для предпринимателей «Точка».

С этого дня клиентам «Точки» доступны.

Мгновенная отправка денег со счета компании на карту физлица в любой банк — теперь и для ООО.

Комплаенс-ассистент. Помощник может консультировать по налогам, снятию и перевод денег, сопровождать и мониторить транзакции, проверять сделки и операции, а также анализировать выписки из других банков. Комплаенс ассистент предупредит, если операция будет рискованной с точки зрения комплаенса и может привести к блокировке счета.

Платежи из налоговых требований и сверок — в сервисе «Онлайн-бухгалтерия». Есть ли долги перед налоговой — это можно выяснить, запросив через «Точку» сверку из налоговой. Если есть задолженность, готовится платёж, который можно моментально подписать в интернет-банке. Зная, что долгов перед налоговой больше нет, и блокировка не грозит, можно заниматься бизнесом дальше.

Повышенный кэшбэк 10% от всех платежей, совершенных по карте или через платежку, на востребованные сервисы. В сентябре — на оплату рекламы в «Яндекс.Директ», «Вконтакте», Facebook и Instagram.

Универсальная финансовая модель. Это сервис, который поможет понять, как дела у бизнеса сейчас, и чего ожидать в будущем. На входе финансовой модели — данные о доходах и расходах (на рекламу и на ежедневную работу), информация о количестве клиентов и их среднем чеке. На выходе — текущее состояние дел: сколько прибыли приносит каждый клиент, насколько эффективны ваши вложения в рекламу, сколько бизнес приносит чистыми. В будущем «Точка» планирует совершенствовать этот сервис, чтобы рассказывать предпринимателям, как можно увеличить прибыль: например, повышая конверсию, снижая себестоимость, увеличивая средний чек.

Сопровождение тендеров и усовершенствованные спецсчета. Теперь, даже если на спецсчете нет денег для обеспечения заявки, можно успешно продолжить работу с тендерной площадкой. Нужно просто заранее подключить автопополнение спецсчета в приложении «Точки» «Тендеры». Тогда при запросе площадки на спецсчет будет отправлена недостающая сумма с других счетов. При этом, если денег не хватит, в приложении теперь можно получить обеспечительный займ или оформить банковскую гарантию. Также предприниматели могут запросить полное сопровождение тендера, ассистент поможет с оформлением документов и проведет по всему процессу от начала до выигрыша.

Валютная карта. Оплата покупок валютной картой (на сумму до 3 млн рублей — без валютного контроля). Если на УСН 6% — можно оплачивать валютной картой за границей все, что угодно. Если на УСН «Доходы — расходы» — платить валютной картой за товары и услуги, связанные с бизнесом, и сохранять чеки для налоговой; платить за товары и услуги, не связанные с бизнесом — просто не учитывать эти расходы при расчете налоговой базы. Снятие наличной валюты с корпоративной карты за пределами РФ на командировочные или представительские расходы (до 1000 долларов/евро без комиссии Точки). Зачисление валюты на счет происходит мгновенно. В «Точке» есть «ловля курса»: в интернет-банке выставляется желаемый курс, и, если он случится на рынке (курсы меняются онлайн), то покупка по заданному курсу произойдет автоматически. «Точка» доставит валютную карту в любую точку мира совершенно бесплатно.

Магазин Точки на Alibaba, где любой клиент банка может бесплатно выставить свои товары. Нужно оставить заявку и отправить фото товара.

Мгновенное зачисление валюты.