«Талмер» построил частное облако для «Металлоинвеста»

«Талмер» (входит в «ИКС Холдинг»), системный интегратор и поставщик ИТ-решений, завершил первый этап проекта по внедрению технологий частного облака для крупнейшей горно-металлургической компании «Металлоинвест». В результате проекта заказчик получил платформу управления вычислительными ресурсами предприятия с возможностью самообслуживания клиентов в виде заказа сервисов через портал.

Реализация проекта была направлена на решение нескольких ключевых задач компании «Металлоинвест»: автоматизацию ИТ-операций; сокращение эксплуатационных расходов; сокращение времени выделения вычислительных ресурсов.

Технической базой для разворачивания частного облака стали продукты Red Hat CloudForms, Red Hat Ansible Tower, Red Hat Satellite.

Технические требования к разрабатываемой системе были сформированы JSA Group (входит в «ИКС Холдинг»), интегратор, осуществляющий управление и развитие информационных технологий группа «Металлоинвест». Ключевыми функциональными требованиями стали: автоматизированное разворачивание, удаление и конфигурация сервисов; наличие портала самообслуживания для пользователей; управление и мониторинг инфраструктуры из единой консоли; возможность отслеживать стоимость запрошенных под проект ресурсов; централизованное обновление и управление подписками в SAP инфраструктуре

В ходе реализации проекта специалисты «Талмер» и JSA Group подготовили и развернули среду на инфраструктуре заказчика, а также выполнили комплекс необходимых доработок в части автоматизации процесса выделения ресурсов и конфигурации сервиса в процессе разворачивания.

Результатом проектных работ стала программная платформа с набором функциональных возможностей для управления средой виртуальных серверов, контроля использования вычислительных мощностей, квотирования ресурсов, автоматизации конфигурирования серверного и сетевого оборудования, управления и контроля настроек на уровне операционных систем.

Олег Лактюшин, директор по информационным технологиям группы «Металлоинвест», сказал: «Реализовав данный проект, мы получили инструмент, который позволяет получать аналитику о потреблении и стоимости вычислительных ресурсов, своевременно их перераспределять и наращивать. Система управления конфигурациями позволяет оперативно вносить изменения в настройки оборудования и ПО, что значительно повышает скорость внедрения новых политик, в том числе связанных с информационной безопасностью».

«Создание частной IaaS-платформы позволяет повысить эффективность взаимодействия инфраструктурной команды с администраторами прикладного ПО и DevOps командами, что в свою очередь сокращает время получения конечного результата для бизнеса заказчика, – отметил технический директор JSA Group Константин Зеленков. – Система управления конфигурациями упрощает контроль за соблюдением корпоративных стандартов и улучшает качество выполняемых работ. Это важный шаг нашей ИТ-стратегии, направленный на поддержку процессов цифровой трансформации».

«Для крупных компаний движение в сторону частных облаков становится неотъемлемым трендом в построении ИТ-инфраструктуры. Облачные инструменты обладают своими преимуществами, например, почти безграничные возможности по автоматизации, что находит широкое применение в бизнесе и оказывает положительное влияние на развитие предприятия. В данном проекте мы использовали лучшие практики и решения для построения облака, что позволило достичь качественной оптимизации и автоматизации бизнес-процессов заказчика», – сказал Михаил Ефименко, технический директор компании «Талмер».

«В условиях цифровой трансформации повышаются требования к производительности, надежности и гибкости программного обеспечения, от слаженной работы ИТ-инфраструктуры зависит оптимизация всех бизнес-процессов. Решения для управления и автоматизации на основе открытого кода предлагают эффективные инструменты, которые позволяют не только кастомизировать и управлять внедряемыми приложениями, но и снизить капитальные затраты компаний при сохранении высокого уровня надежности цифровой среды», – сказал Тимур Кульчицкий, региональный менеджер Red Hat в России и СНГ.