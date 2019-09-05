«Спейстим» выпустил новые «умные» часы для автомобилистов

«Спейстим» представил рынку новинку – «умные» часы ГЛОНАСС как альтернативу предрейсового контроля водителя. «Умные» часы контролируют не только местоположение водителя с помощью системы ГЛОНАСС, но и его предрейсовое состояние здоровья за счет снятия показаний пульсометра.

«Часы автоматически в режиме онлайн идентифицируют водителя в машине, данные передаются диспетчеру, который понимает какое транспортное средство используется, и система автоматически сверяет эту информацию с данными путевого листа. Это своего рода "большой брат" для водителя. Диспетчер будет знать, даже когда водитель нервничает. Точность определения местоположения составит несколько метров», – отметили в «Спейстим».

В компании добавили, что в случае отсутствия связи часы будут записывать данные в «черный ящик». Часы позволяют вести круглосуточный контроль и выявлять аномалии в состоянии водителя в течении всей рабочей смены. Они умеют автоматически оповещать пользователя о его вхождении в запрещенную или опасную зону. Данные с часов будут поступают в интеллектуальную платформу, в которой с помощью технологий искусственного интеллекта в виде нейронной сети обрабатывается и анализируется большой массив данных, что позволяет иметь в едином интерфейсе сводную информацию по транспорту и персоналу.

В «Спейстим» заверили, что умные часы могут контролировать наличие средств индивидуальной защиты, таких как газоанализатор, противогаз, каска в случае работы в опасных средах. Также разработка может использоваться для контроля торговых представителей в больших супермаркетах, для контроля персонала на производствах и в промышленных помещениях.