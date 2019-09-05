Сеть «Эльдорадо» внедрила биометрическую систему учета рабочего времени персонала

Группа «М.Видео – Эльдорадо», российский ритейлер бытовой техники и электроники, , распространила систему учета рабочего времени персонала, основанную на биометрии, на розничную сеть «Эльдорадо, в «М.Видео» биометрия используется с 2017 г. По оценкам ритейлера, комплексный продукт российского стартапа Verme по планированию и биометрическому учету рабочего времени позволяет повысить мотивацию и эффективность работы сотрудников розницы, сократив при этом затраты фонда оплаты труда на 2,5%.

Система биометрического учета рабочего времени на основе сканирования лица установлена в 477 магазинах сети «Эльдорадо». Технология работы биометрии достаточно проста, решение состоит из устройства с сенсорным экраном и программного обеспечения, интегрированного с ИТ-системой ритейлера. Приходя или уходя с работы, сотруднику необходимо подойти к устройству и выбрать одно из действий: «Приход» или «Уход». Инфракрасная камера распознает лицо человека, удостоверяется в том, что это не бумажная или цифровая фотография и регистрирует время начала и окончания смены. Затем эти данные автоматически сравниваются с плановым графиком и формируют табель учета рабочего времени. Аналогичный продукт применяется во всех магазинах «М.Видео» с 2017 г. Фотографирование было выбрано среди нескольких биометрических форматов как наиболее комфортное для сотрудников. Более 25 тыс. розничных сотрудников обеих сетей используют биометрию.

Биометрия расширила ранее внедренный и в «Эльдорадо», и в «М.Видео» продукт Verme по автоматизации планирования рабочих графиков. Так, для каждого из магазинов Группы рассчитывается ежедневная потребность в персонале с учетом сезонности, географического расположения, планируемого уровня продаж, сервиса, промо и доли самовывоза онлайн-заказов. Совокупный эффект от системы планирования графиков и биометрического учета Verme в «Эльдорадо» оценивается в 2,5% экономии ФОТ.

«Биометрия позволяет нам повышать эффективность розницы и лояльность сотрудников, во-первых, за счет автоматизации – исключаются ошибки, повышается прозрачность выплат, появляется больше времени на выполнение прямых обязанностей. Во-вторых, в рамках единой системы «Эльдорадо» планирует и контролирует работу продавцов таким образом, чтобы, с одной стороны, эффективно управлять ресурсами, а с другой, обеспечивать высокий уровень сервиса, чтобы наши покупатели всегда могли получить необходимую помощь», — сказал руководитель департамента организационного развития сети развития Группы «М.Видео-Эльдорадо» Дмитрий Ляховец.

Биометрический учет позволит минимизировать ошибки при начислении заработной платы, повысить прозрачность этого процесса и, как следствие, лояльность сотрудников, считаю в компании. Данное решение может повысить общий уровень дисциплины, свести к минимуму опоздания и переработки, поддерживая оптимальную нагрузку на персонал в течение рабочего дня и сохраняя высокий уровень сервиса для покупателей.

«При внедрении автоматического планирования графиков исходя из заданного уровня сервиса, точкой контроля является биометрический учет. Биометрия повышает дисциплину персонала, так как заработная плата выплачивается за фактически отработанное время по графикам. Это несомненно улучшит клиентский сервис и потенциальный рост оборота торговой сети «Эльдорадо»», – отметил генеральный директор компании Verme Дмитрий Шеходанов.