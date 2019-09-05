«Росэлектроника» установила в Антарктиде оборудование, которое повысит точность системы ГЛОНАСС

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» установил на российской станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде наземные станции спутниковой связи, которые помогут повысить точность и общую надежность системы ГЛОНАСС.

Станции спутниковой связи предназначены для передачи информации от беззапросных измерительных систем, необходимых для уточнения положения спутников в космосе и определения задержек сигналов от них. Это помогает повысить точность геопозиционных данных в глобальной навигационной системе.

Новое оборудование разработано и установлено специалистами НПП «Радиосвязь», входящего в дочерний холдинг «Ростеха» «Росэлектроника». Заказчиком выступили «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева.

Аппаратура станций создана специально для эксплуатации в Антарктиде без обслуживающего персонала. Она оснащена многоступенчатой системой резервирования, автоматической системой самотестирования и обеспечения бесперебойной передачи информации от беззапросных измерительных систем. Оборудование и программное обеспечение являются полностью отечественной разработкой.

«Новые станции спутниковой связи позволят улучшить ряд характеристик навигационной системы, таких как точность определения координат и надежность передачи данных. На сегодняшний день нашими специалистами произведен монтаж оборудования, завершены предварительные испытания. Установка самой беззапросной измерительной системы планируется до конца 2019 г.», − сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Станции спутниковой связи для Антарктиды были специально изготовлены в защитном куполе, который представляет собой радиопрозрачное укрытие для антенного поста от сильных штормовых ветров и снега.

В Антарктиде на данный момент действует пять российских зимовочных станций. В 2018 г. наземные спутниковые станции НПП «Радиосвязь» были установлены на базах «Мирный», «Новолазаревская» и «Прогресс». Пятая антарктическая станция постоянно меняет свое положение из-за движущихся льдов, поэтому монтаж оборудования на ней не предполагается.