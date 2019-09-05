Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в полтора раза

Tele2 подвела итоги работы сегмента мобильной коммерции в первом полугодии 2019 года. Оператор отмечает все большую популярность финансовых сервисов среди клиентов: оборот сегмента вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество операций – на 80%.

Самыми популярными услугами стали покупки в Google Play, оплата размещения объявлений на сайтах, мобильные и денежные переводы, а также оплата онлайн-игр и благотворительные взносы.

Tele2 продолжает активно развивать направление мобильной коммерции. Наибольший рост оборота продемонстрировала Челябинская область – там он составил 376%. Следом в рейтинге регионов расположился Екатеринбург с результатом в 276%. Тройку лидеров замыкает Иркутск с показателем в 206%. В Москве и Санкт-Петербурге рост оборота составил 191% и 156% соответственно.

Оператор проанализировал, в каких регионах быстрее растет количество совершаемых операций в сегменте мобильной коммерции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым высоким этот показатель стал в Чувашии и составил 286%. В Москве количество операций по итогам первых шести месяцев 2019 года выросло в 3,5 раза. Следом в рейтинге расположился Саратов с показателем 222%. Четвертую и пятую строчки списка заняли Самара и Барнаул – прирост в этих регионах составил 219% и 212% соответственно.

По итогам первого полугодия 2019 года число пользователей финансовых сервисов Tele2 выросло на треть по сравнению с июнем прошлого года. Лидером стала Пензенская область – там прирост составил 105%. Следом в рейтинге идут Самара и Саратов – они демонстрируют результаты в 94% и 93% соответственно. В первую пятерку лидеров вошли Барнаул и Абакан с показателями в 90% и 88%. Аналогичный показатель в Москве составил 75%.

С момента запуска новой коммуникационной платформы «Другие правила» Tele2 расширила линейку финансовых сервисов и объединила их на уникальной интерактивной площадке. Портал позволяет совершать платежи и переводы, оплачивать более 30 тысяч товаров и услуг со счета мобильного телефона, а также получать банковские продукты. Пользователи сервиса могут оформить кредитную или дебетовую карту одного из банков-партнеров на индивидуальных условиях. Набирает популярность и инвестиционный сервис, позволяющий получить денежный бонус на счет телефона Tele2 при вложении от 100 рублей.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2, отметил: «Мобильная коммерция – один из самых быстрорастущих сегментов на российском рынке. Tele2 активно развивает это направление, о чем свидетельствуют наши операционные результаты. При этом финансовые сервисы Tele2 учитывают тренд на digital-трансформацию, которая затронула все бизнесы компании. Оператор создал универсальный безопасный платежный инструмент, в котором абонент может быстро и интуитивно решать свои задачи. Мы продолжим запускать инновационные продукты по «другим правилам», масштабировать их на всю страну и предлагать нашим клиентам современные мобильные финансовые услуги».