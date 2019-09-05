Merlion приобрел контрольный пакет High Energy

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, объявил о вхождении в капитал российской инжиниринговой компании High Energy («Энерготех»), которая специализируется на решениях бесперебойного и гарантированного энергоснабжения ответственных инфраструктурных объектов, таких как центры обработки данных. Существующая структура и топ-менеджмент High Energy сохраняются в полном объеме.

Ставшая частью группы Merlion High Energy специализируется на проектировании, разработке, монтаже и обслуживании систем энергоснабжения. Компания имеет многолетний опыт сотрудничества с ведущими российскими системными интеграторами и выполняет проекты для крупнейших российских заказчиков, в первую очередь, в области построения ЦОДов. Суммарная мощность спроектированных и реализованных компанией объектов составляет более 500 МВт. Для Merlion данная сделка является очередным важным шагом в развитии стратегических направлений бизнеса и формирует наиболее широкий на российском рынке портфель решений и услуг в области создания крупных инфраструктурных объектов.

«Мы рады, что коллеги из High Energy стали частью нашей команды. Мы давно сотрудничаем с компанией, у нас есть общие партнеры – отметил генеральный директор Merlion Дмитрий Виноградов. – Но благодаря новому этапу в нашем общем развитии мы как лидеры сможем предложить партнерам наиболее эффективные решения и принципиально новый уровень сервиса при построении крупных и сложных объектов».

«С закрытием сделки High Energy приобрел стратегического партнера, сотрудничество с которым задаст новый мощный импульс нашему общему развитию, – сказал генеральный директор High Energy Павел Савранский. – На сегодняшний день мы поставили и реализовали болee 50 систем гарантированного бесперебойного энергосбережения для госучреждений и крупнейших российских заказчиков в сфере финансов и промышленности. И я уверен, что наша синергия с Merlion позволит в ближайшие годы многократно увеличить количество успешных проектов».