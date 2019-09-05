Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на Oracle Database

В Maxpatrol SIEM загружен очередной пакет экспертизы: новые правила корреляции событий информационной безопасности выявляют подозрительную активность в системах управления базами данных Oracle. Это поможет пользователям оперативно локализовать атаки, не допуская утечки данных или вывода СУБД из строя.

СУБД, как правило, хранят персональные данные сотрудников и клиентов, финансовую и платежную информацию, интеллектуальную собственность; все это может быть интересно злоумышленникам. По итогам анализа актуальных киберугроз за II квартал 2019 г. аналитики Positive Technologies отмечают, что более половины всех киберпреступлений за этот период совершались именно с целью кражи информации. При этом в пятерку наиболее часто похищаемых данных вошли персональные, учетные данные и данные платежных карт, а также коммерческая тайна и медицинская информация. На их долю пришлось 88% всех похищенных данных.

«Целью атаки злоумышленника на СУБД может быть не только доступ к конфиденциальным данным, но и вывод системы из строя, для того чтобы скрыть свои действия или же просто нанести ущерб, — сказал Антон Столяров, руководитель отдела безопасности баз данных Positive Technologies. — Поскольку СУБД зачастую подключена ко многим другим системам, нарушение ее работоспособности может привести к полной остановке целого бизнес-процесса. Поэтому критически важно обеспечивать защиту баз данных».

Чтобы не допустить утечек данных и вывода из строя Oracle Database, команда R&D Positive Technologies создала специальный пакет экспертизы с 13 правилами корреляции. С их помощью пользователи Maxpatrol SIEM могут выявить следующие подозрительные действия, каждое из которых требует расследования: определение версии СУБД (это первое действие злоумышленника при атаке на систему); подбор названия баз данных (явно свидетельствует о начале атаки на СУБД); изменение записей в таблице аудита, их удаление или добавление (обман или попытка злоумышленника пустить расследование по ложному следу); операции с аудитом — отключение или удаление аудита, его системных правил, политики детального аудита; аудит действий привилегированных пользователей (SYSDBA); чтение таблиц, содержащих пароли.