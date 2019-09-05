GPMD, Brainrus и Soija Media создали бюро интерактивного видеоконтента

GPMD (Gazprom-Media Digital, дочерняя компания НСК), агентство интерактивных решений для брендов Brainrus и студия Soija Media создали совместное бюро по производству видеоконтента. Участники проекта отмечают, что за последний год существенно увеличился спрос на рекламные видеоформаты, произведенные с учетом особенностей коммуникации пользователя с видеоконтентом в сети.

В рамках проекта заказчики в режиме «одного окна» получат полную экспертизу в производстве видео для ТВ и цифровых источников, в том числе с интерактивными механиками. Бюро сконцентрируется на создании интерактивных видеороликов с возможностью ведения диалога с аудиторией без отрыва от контента, продления контакта бренда с пользователем, получения осознанной и качественной обратной связи. Клиентам будут доступны динамические креативы для персонализированного контакта с аудиторией. Также будет реализована возможность исследовать эффективность кампании в интерфейсе видеоплеера.

Партнеры объединяют креативные команды в рамках проектов контентного бюро. Производством видео займется Soija Media на базе собственного продакшена. Brainrus предоставит собственную технологическую платформу создания интерактивных механик и дополненной реальности. В зоне ответственности GPMD – продажи, управление контентом на площадках и формирование новых рекламных продуктов. Объединение происходит на операционном уровне, без создания отдельного юридического лица.

Одними из первых проектов бюро станут интерактивное шоу и интерактивный сериал. В форматы будут интегрированы разные типы рекламодателей, в том числе девелоперы, производители товаров повседневного спроса (FMCG), телеком. Рекламодатели получат длительный нативный контакт с пользователем и моментальную обратную связь.

Среди продуктов, которые бюро предложит клиентам, – рекламные видео, специальные проекты (шоу и сериалы), видео для социальных сетей. В списке доступных тематических категорий – спорт, кухня, красота, авто, обучение, путешествия, интервью, музыка, шоу, игровой контент.

«За последний год клиенты и агентства стали чаще обращаться к GPMD с просьбой поделиться рекомендациями, каким должен быть продающий рекламный видеоролик, – сказал директор по продажам GPMD Ильдар Мустафин. – Ежегодно GPMD ставит в ротацию 12-13 тыс. рекламных видеокреативов. В этой области накоплена обширная экспертиза, которой хотели бы воспользоваться многие из наших рекламодателей. С начала года сотрудники GPMD десятки раз выступали в роли консультантов медиаагентств, выезжали на съемочные площадки, чтобы на месте поработать с производителями роликов. Контентное борю обладает всей полнотой информации о том, как видеореклама сегодня влияет на продажи брендов и что нужно сделать для того, чтобы произвести по-настоящему эффективный ролик. С помощью бюро рекламодатели смогут получить под ключ качественные продающие рекламные видеоматериалы».

«Сегодня бренды в интернете конкурируют за внимание пользователя с сериалами, кино и видеоблогерами, поэтому контент брендов должен постоянно вовлекать пользователя в коммуникацию и игровой процесс, — отметил коммерческий директор Brainrus Алексей Лопатик. – Наиболее эффективно с этой задачей справляются интерактивные механики, которые позволяют пользователю в режиме реального времени делать выбор, влиять на развитие сюжета и давать обратную связь».

«Сейчас производство видеоконтента выходит на новый уровень, но аналогов нашего бюро на рынке на данный момент нет, — отметил продюсер Soija Владимир Ловков. – Объединение трех экспертиз позволит реализовать интересные и сложные клиентские проекты, вовлечь пользователя в контент с помощью интерактивных механик и дать необходимый охват и качественные просмотры».