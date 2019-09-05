Ericsson модернизирует транспортную сеть «Мегафона» на всей территории России

Ericsson поставит и развернет оборудование для радиорелейной связи на сети оператора «Мегафон» на всей территории России;

«Мегафон», российский оператор мобильной связи, выбрал компанию Ericsson в качестве поставщика оборудования для своей транспортной сети на всей территории России в восьми федеральных округах. В рамках трехлетнего соглашения Ericsson поставит и установит свое решение на базе платформы MINI-LINK нового поколения для радиорелейной связи.

Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре (CTIO) «Мегафона», сказал: «"Мегафон" уделяет большое внимание внедрению наиболее перспективных технических решений и готовности всех элементов инфраструктуры компании к запуску нового стандарта мобильной связи пятого поколения не только на пилотных сетях, но и по всей стране, задавая направления развития отрасли. Транспортная сеть – один из ключевых элементов, определяющих уровень сервиса для наших клиентов, где мы постоянно тестируем и пилотируем инновационные технологии, в том числе с участием компании Ericsson».

Себастиан Толстой, президент Ericsson в России, сказал: «Подписанное соглашение означает готовность "Мегафона" начать строительство инфраструктуры сети связи пятого поколения (5G). На базе оборудования и при участии специалистов Ericsson будет построена сеть с принципиально новыми возможностями – она обеспечит быструю и качественную передачу данных для абонентов и корпоративных пользователей, и позволит создать принципиально новые услуги».

Радиорелейная связь (РРЛ)– в настоящее время одна из основных технологий, используемых для подключения базовых станций 2G/3G/4G/5G. Главные преимущества РРЛ – эффективное обеспечение требуемого роста пропускной способности со стороны сети радиодоступа, быстрота развертывания, а также невысокая стоимости внедрения в сравнении с оптическими решениями.

РРЛ-оборудование будет использоваться в различных частотных диапазонах: E-band (70/80 ГГц); 6-38 ГГц; двухдиапазонные решения.

Радиорелейное оборудование под брендом MINI-LINK производится уже более 40 лет и является частью комплексной радиосистемы Ericsson (ERS). Стратегия развития РРЛ-решений Ericsson предусматривает значительный задел на будущее в части функциональности и направлена на обеспечение всех перспективных требований со стороны радио к транспорту при дальнейшей эволюции LTE-сетей и внедрении 5G, а также на снижение капитальных и операционных затрат для заказчиков, как при строительстве новых, так и при расширении/модернизации существующих РРЛ-сетей.

Отличительными особенностями линейки РРЛ-оборудования MINI-LINK 6000 для диапазонов 6-38 ГГц являются высокая плотность радиоинтерфейсов (до 16 радионаправлений в 3RU), высокая коммутационная емкость (до 90 Гбит/с), большой размер буфера (128-256 МБ), поддержка модуляции до 16000 QAM с шириной канала 112/224 МГц, а также интерфейсы 10 GE. В решении используются компактные радиомодули MINI-LINK 6363, которые обеспечивают высокую выходную мощность на высоких порядках модуляции.

Отличительными особенностями решения MINI-LINK 6352 для диапазона E-Band (70/80 ГГц) являются поддержка скорости передачи до 10 Гбит/с на одной несущей и 20 Гбит/с в схеме 2+0, а также несколько клиентских портов с поддержкой интерфейсов 10 GE.