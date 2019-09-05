Commvault приобрела компанию Hedvig

Commvault объявила о приобретении компании Hedvig. Стоимость сделки составит $225 млн, включая стоимость покупки и текущие расходы на персонал.

По прогнозам Gartner, к 2023 году основным способом построения гибридной облачной инфраструктуры хранения данных станет применение программно-определяемых хранилищ в облаке.

Переход в облако вместе с внедрением облачных приложений дает конкурентное преимущество всем компаниям, однако быстрый рост данных из разных источников внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры создает целый комплекс проблем, связанных с соблюдением законодательства, информационной безопасностью и управлением данными.

«Управление данными в гибридной облачной среде – это серьезная проблема для многих заказчиков. Commvault сделала удачный стратегический ход, приобретя Hedvig, поскольку эта сделка поможет компании дифференцировать и усовершенствовать свои решения и в результате расширить круг потенциальных клиентов. Мы уверены, что поглощение Hedvig даст существенные преимущества клиентам Commvault и поможет им эффективнее решать свои самые сложные задачи», – сказал Кроуфорд Дель Прет (Crawford Del Prete), президент IDC.

«Поглощение Hedvig демонстрирует, что Commvault развивается в сторону конвергенции хранения и управления данными, – сказал исполнительный директор Commvault Санжай Мирчандани (Sanjay Mirchandani). – Мы уверены, что сочетание разработанных Hedvig инновационных технологий программно-определяемого хранения и лучших в индустрии решений Commvault для защиты и управления данными упростит хранение разных типов данных и обеспечит нашей компании существенное превосходство над конкурентами».

Многие годы Commvault развивает портфель продуктов и решений, чтобы помочь тысячам своих клиентов обеспечить защиту, управление и более эффективное использование данных для бизнеса. Это подтверждается и тем фактом, что сегодня программное обеспечение Commvault используется для управления данными общим объемом более 600 петабайт.

«Hedvig значительно улучшает эффективность операций, гарантирует выполнение требований законодательства о защите данных и реализует мощные функции работы с данными в гибридной облачной среде. Эффективность операций обеспечивается за счет полной консолидации на одной платформе разных протоколов работы с данными в виде блоков, файлов и объектов. “Платформа Hedvig эффективно объединяет распределенные дата-центры и облачную среду, – отметил Авинаш Лакшман (Avinash Lakshman), исполнительный директор Hedvig. – Это одно из самых мощных решений для корпоративных дата-центров и публичных облаков».

Hedvig была основана в 2012 году разработчиком Apache Cassandra и одним из создателем Amazon Dynamo Авинашем Лакшманом. Ожидается, что оформление предполагаемой сделки будет завершено в третьем финансовом квартале при условии соблюдения требований законодательства к оформлению поглощений. Ожидается, что эта сделка может привести к незначительному уменьшению дохода на одну акцию (EPS) Commvault в 2020 финансовом году и к увеличению дохода на одну акцию (EPS) Commvault в 2021 финансовом году (расчеты не по GAAP).

«Технологии Hedvig хорошо известны на рынке. Мы уверены, что конвергенция хранения данных в облаке и гибридной облачной среде в сочетании с нашими лидирующими позициями в технологиях управления данными ускорит переход к современным приложениям на базе контейнеров и микросервисов. Commvault определяет будущие стандарты унификации хранения и управления данными», – отметил Мирчандани.