ВТБ и re:Store тестируют прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей

ВТБ и re:Store (входит в группу Inventive Retail Group) объявили о запуске тестирования системы быстрых платежей (СБП). Клиенты банков, подключенных к сервису, уже осенью смогут совершить покупку по QR-коду в магазинах сети, участвующих в этом пилотном проекте. Новый платежный сервис позволяет расширить инструментарий финансовых услуг и повысить привлекательность безналичных расчетов для покупателей.

В рамках пилотного проекта по приему быстрых платежей ВТБ и re:Store реализовали решение на мобильном автономном устройстве (касса на базе OC Android). При оформлении покупки сумма к оплате вводится на кассовом аппарате, банк передает эти данные в Национальную систему платежных карт (НСПК), которая, в свою очередь, генерирует уникальный QR-код. Клиент через мобильное приложение своего банка, подключенного к системе быстрых платежей, сканирует этот код c экрана на кассе и подтверждает оплату, после чего деньги моментально поступают на счет ритейлера.

Сеть re:Store станет первой стартовой площадкой для тестирования сервиса в группе Inventive Retail Group, а в дальнейшем опыт будет масштабирован в торговой сети группы на всей территории России.

Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ, сказал: «ВТБ комплексно работает над реализацией стратегических задач, направленных на совершенствование клиентоориентированного подхода и цифровизацию продуктов для всех клиентов. Развитие проекта совместно с группой компаний Inventive Retail Group открывает новый этап в нашем сотрудничестве. У нас общая цель — увеличить число современных, технологичных сервисов, удобных и безопасных для потребителей».

«Наша группа компаний высоко заинтересована в запуске данного проекта, который должен обеспечить снижение комиссий за проведение безналичных операций. Проведенное тестирование позволит компании быть одной из первых, запустивших Систему быстрых платежей при расчетах с покупателями», — отметил Тихон Смыков, президент Inventive Retail Group.