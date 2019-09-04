«Ростелеком» поможет Камчатке в развитии цифровой инфраструктуры

«Ростелеком» и правительство Камчатского края заключили соглашение о совместной деятельности в сфере развития цифровой инфраструктуры на территории Камчатского края.

В рамках соглашения «Ростелеком» намерен содействовать развитию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на Камчатке, участвовать в разработке стратегии цифровой трансформации региона и продолжать работу по проекту устранения цифрового неравенства. Правительство Камчатского края намеревается содействовать компании в сборе данных, необходимых для реализации проектов развития цифровой инфраструктуры, обмениваться необходимыми данными и информировать о возможностях софинансирования.

«Для нашего полуострова вопрос развития связи всегда был и остается крайне важным. Особое внимание сегодня мы уделяем именно устранению цифрового неравенства: если в городах и крупных населенных пунктах на юге Камчатки ключевые проблемы решены, то в северных районах и небольших поселках предстоит еще очень большая работа. Отмечу, что при участии компании «Ростелеком» в 2019–2020 годах будет реализован проект строительства оптоволоконной линии связи на участке “Усть-Большерецк – Озерновский”. А до конца 2021 года на Камчатке планируется организовать 20 точек беспроводного доступа в интернет в населенных пунктах, не подключенных к магистральным каналам связи. Три такие точки уже организованы», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

«Сегодня цифровая трансформация — главный пункт мировой повестки. Наша компания готова выступить партнером правительства Камчатского края и открыть жителям и бизнесу Камчатки новые возможности за счет использования новых технологий, цифровых решений, а самое главное — мощной телеком-инфраструктуры», — сказал Михаил Осеевский, президент «Ростелекома».

Соглашение о намерении заключено в ходе Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года.