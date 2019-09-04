«Перекресток» внедрил терминалы лояльности

Торговая сеть «Перекресток» запустила терминалы лояльности в 30 супермаркетах Москвы и одном магазине в Нижнем Новгороде. Многофункциональное устройство позволяет получать персональные предложения перед совершением покупки и дает возможность воспользоваться преимуществами карты лояльности «Клуб перекресток», даже если покупатель ее забыл.

Терминал располагается на входной зоне магазина. Для того чтобы получить индивидуальное предложение на выгодные покупки, достаточно подойти к терминалу и отсканировать карту «Клуба Перекресток» или авторизоваться по номеру телефона. Терминал загрузит данные пользователя и распечатает выбранные купоны на скидку. Купон можно предъявить на кассе супермаркета при оплате покупок.

В терминале лояльности можно оформить или активировать карту лояльности сети «Перекресток», проверить баланс баллов и последние транзакции. Система позволяет распечатать штрих-код карты, даже если покупатель забыл взять ее с собой. Интерфейс терминала лояльности отражает актуальные промо-акции сети и рекламную информацию. Аппарат оснащен стереодинамиками и микрофоном для звуковых приложений и голосовых сервисов.

Устройства разработаны в лаборатории инноваций Х5 – аппаратное и программное обеспечение терминала позволяет встраиваться в действующую ИТ-архитектуру магазина и быстро адаптироваться под новые сценарии использования. Внедрение терминалов лояльности позволяет большему числу клиентов получать выгодные предложения от «Перекрестка», что способствует росту NPS («удовлетворенности покупателей») и РТО магазина.

В рамках первого этапа пилота, который проходил на базе десяти терминалов, установлено, что в среднем 65% пользователей терминала распечатывают персональные купоны, чтобы воспользоваться ими на кассе. С течением времени покупатели начинают использовать данный инструмент регулярно как дополнительный канал получения промо-предложений непосредственно перед совершением покупки. На текущий момент еженедельный прирост показателей по использованию терминалов составляет около 20%.

По результатам пилота и получения обратной связи от покупателей будет принято решение о развитии проекта во всех сетях под управлением Х5.