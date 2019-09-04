МТС и правительство Камчатского края договорились о создании «умного города»

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и правительство Камчатского края подписали соглашение о стратегическом партнерстве при реализации проектов, направленных на цифровизацию экономики региона. В рамках соглашения планируется внедрить в Петропавловске-Камчатском системы «умного освещения» и мониторинга городской инфраструктуры для обеспечения устойчивости в периоды природных катаклизмов, а также использовать аналитику больших данных (Big Data) МТС для развития туристического потенциала края.

Стороны договорились о реализации ряда проектов на территории региона. МТС внедрит в Петропавловске-Камчатском систему мониторинга опорных стен, что позволит в режиме реального времени осуществлять контроль их состояния и предупреждать обрушение в периоды природных катаклизмов. Благодаря «умному освещению» уличные фонари будут включаться только при недостаточном уровне солнечного света и при нахождении людей на улицах. Это поможет оптимизировать бюджет на электроснабжение города и расширить освещаемые зоны в ночное время территории.

Камчатка станет первым регионом на Дальнем Востоке, где с помощью инструментов больших данных будет осуществляться аналитика туристических потоков региона. Большие данные МТС позволят понять численность туристов на полуострове в различные сезонные периоды, регионы и страны из которых прибывают гости, зоны наибольшего интереса, популярные маршруты и получить другие сведения. Геоаналитика МТС позволит оптимизировать планирование туристической инфраструктуры региона и сделать Камчатку более привлекательным для туристов регионом.

Кроме того, в рамках соглашения МТС и правительство Камчатского края также запланировали сотрудничество в области дальнейшего развития сетей связи, в том числе в труднодоступных населенных пунктах полуострова, и реализовать проекты, направленные на повышение уровня доступности цифровых услуг и финансовых сервисов для населения региона.

«Компания занимает очень активную позицию на территории Камчатки, предлагая реализацию не только цифровых, но и социальных проектов. Безусловно, мы поддерживаем такой подход, поскольку эта совместная работа направлена на повышение качества жизни камчатцев», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

«В этом году Камчатка станет плацдармом для внедрения самых передовых цифровых решений по Smart City и интернету вещей. Совместно с правительством Камчатского края мы выбрали наиболее актуальные для региона темы: улучшение туристической привлекательности региона, минимизация последствий от природных явлений и катастроф и улучшение качества современной городской инфраструктуры. Уже запланированы проекты по геоаналитике, когда благодаря агрегированным данным оператора можно составить портрет туриста и понять его интересы, по мониторингу опорных стен города, что очень актуально для регионов с гористой местностью, и "умному освещению" Петропавловска. Это первые мероприятия в рамках совместной реализации национальной программы "Цифровая экономика", в дальнейшем мы планируем увеличить количество цифровых проектов на полуострове», – отметил вице-президент МТС по цифровым бизнес решениям Валерий Шоржин.