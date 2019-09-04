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«Мегафон» и Mail.ru Group запускают облачную «Платформу для бизнеса»

Бизнес Интеграция Инфраструктура Облака

«Мегафон» и Mail.ru Group объявили о запуске совместного облачного продукта «Платформа для бизнеса», ориентированного на растущий сегмент малого и среднего бизнеса.

В рамках сотрудничества «Мегафон» и платформа «Mail.ru для бизнеса» предлагают корпоративным клиентам решения для малого и среднего бизнеса: услугу из двух сервисов — «Почты для домена» и «Облачного хранилища для рабочих групп», в будущем к ним присоединятся сервис для рассылок и конструктор сайтов.

Благодаря «Платформе для бизнеса» корпоративные клиенты могут самостоятельно создавать и гибко настраивать своим сотрудникам почтовые ящики вида name@my-company.ru и связанные с ними дополнительные сервисы: корпоративный мессенджер, систему календарей организации, общую адресную книгу и другие опции.

Компании с собственной ИТ-инфраструктурой могут интегрировать «Платформу для бизнеса» с системой Active Directory или воспользоваться продвинутым API. В базовую функциональность входят двухфакторная авторизация, встроенный антивирус и антиспам, инструменты для администратора (восстановление удаленный писем, дедупликация данных, настройка доменов).

В дополнение к корпоративной почте B2B-клиентам «Мегафона» доступно облачное хранилище для рабочих групп объемом от 1 ТБ. Оно позволяет получить доступ к документам из любой точки мира и с любого устройства: в нем сотрудники могут хранить файлы, работать с общими папками, редактировать документы онлайн без скачивания.

Плата за «Платформу для бизнеса» взимается сразу за группу пользователей. Минимальный тариф – 2,49 тыс. руб. в месяц для компаний с числом сотрудников до 100 человек.

«"Мегафон" активно развивает направление облачных решений: сегодня мы предоставляем не только инфраструктуру в облаке, но и удобные программные сервисы для управления бизнесом. В коллаборации с Mail.ru Group мы предлагаем нашим клиентам прочувствовать все преимущества облачного подхода», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Наталья Талдыкина.

«Мы рады объединиться с "Мегафоном", для которого работа со средним и малым бизнесом находится в фокусе внимания. Консолидированное предложение наших компаний создает дополнительные преференции для малых и средних предпринимателей, так как оно существенно оптимизирует организационные процессы и финансовые затраты компаний сегмента SME», — сказал Егор Ганин, заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group.



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