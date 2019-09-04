Кто выбирает домены .MOSCOW и .МОСКВА

7 сентября — День города Москвы. Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU подготовил статистику о столичных доменах .МОСКВА и .MOSCOW.

В 2014 году, наряду с другими мировыми мегаполисами, Москва получила собственные «городские» домены .МОСКВА и .MOSCOW. Согласно данным статистического сайта Ntldstats.com, за это время пользователи успели зарегистрировать в этих зонах 34428 адресов (14604 в .МОСКВА и 19824 в .MOSCOW). На текущий момент это превышает количество регистраций в некоторых других зонах, посвящённых городам. Среди них: AMSTERDAM (27917 адресов), .HAMBURG (23367 адресов) и .PARIS (21572 адреса).

Топ-10 доменов-городов

Стоит отметить, что 39,2% доменов .МОСКВА и 37,5% доменов .MOSCOW зарегистрированы в REG.RU.

Сегодня «столичные» домены востребованы как у государственных учреждений, так и представителей бизнеса. Например, кинотеатр «Москва» владеет доменом CINEMA.MOSCOW, застройщик «Ривер Парк» — RIVER-PARK.MOSCOW, Московский зоопарк — ЗООПАРК.МОСКВА, интернет-магазин — COFFEE.MOSCOW.

Домены .МОСКВА и .MOSCOW есть у таких всемирно известных брендов, как Longines (LONGINES.MOSCOW), Tissot (TISSOT.MOSCOW), Rado и автоконцерна BMW (ROLLS-ROYCE.MOSCOW и MINI.MOSCOW). Главная цель использования — переадресация на основные адреса.

До 25 сентября 2019 года любой может зарегистрировать домен в зонах .МОСКВА и .MOSCOW за 199 рублей вместо стандартной цены в 1225 рублей. Специальное предложение действует только на первый год регистрации и не распространяется на премиум-домены. Подробности о доменной зоне на сайте: https://www.reg.ru/domain/new/МОСКВА/

«Регистрация адреса в зоне .МОСКВА и .MOSCOW открывает отличную возможность бизнесменам, представителям сферы искусства и туризма, а также просто людям, влюблённым в столицу, найти новых клиентов, показать свои работы, привлечь единомышленников и поделиться самым интересным из жизни мегаполиса. День города — хороший повод вспомнить, почему вам так нравится Москва и рассказать об этом на собственном сайте в столичной доменой зоне», — комментирует генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3000000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU находятся в 30 городах России и СНГ.